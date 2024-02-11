Польские ракеты использовались для атаки украинскими войсками Белгородской области

Пользователь социальной сети X, скрывающийся под ником OSINTNic, опубликовал пост с фото, в котором написано следующее: «Боеприпасы M-21 "FENIKS" 122 польского производства, предположительно использовавшиеся украинскими военными для нанесения ударов в Белгородской области».

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Ракета М-21 "FENIKS" калибра 122 мм предназначена для переноса фугасной боевой части на дальность до 41 км, а сам город Белгород находится в 35 км от границы с Украиной. Это результат польско-французского сотрудничества, начавшегося еще в 1990-х годах. Производство этой неуправляемой ракеты было начато компанией Fabryka Produkcji Młodych Sp. z o.o. из Болехова (ныне филиал MESKO SA) в сотрудничестве с французской компанией Celerg (ныне Roxel).

Интересен тот факт, что Польша изначально получила данный завод благодаря решению стран Варшавского договора, которые решили построить в этой стране крупный современный завод по производству боеприпасов и их компонентов. Место под завод было выбрано в Болехове недалеко от Познани, а его строительство началось с нуля в середине 1980-х годов. Завод, получивший название Pressta Metal Press, должен был производить стальные, алюминиевые и латунные гильзы для боеприпасов калибром от 37 мм до 152 мм, металлические детали неуправляемых ракет, в первую очередь калибра 122 мм, а также корпуса мин и ящики для боеприпасов. Его производственная мощность должна была составить 300 тысяч снарядов и 36 тысяч комплектов ракетных элементов в год, но, конечно, могла увеличиться в период мобилизации.

По заявлению производителя, нынешние ракеты имеют длину 2,78 м, весят 65 кг и развивают скорость 1,15 тыс. км. м в секунду. В производстве они адаптированы для стрельбы из пусковых установок БМ-21 «Град», РМ-70 и WR-40 Langusta.