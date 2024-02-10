Новая эра в прогнозировании погоды: Tomorrow.io запускает первый коммерческий радиолокационный спутник, а в ближайшие два года компания планирует запустить более двух десятков спутников

Tomorrow.io запустил первый коммерческий метеорологический радиолокационный спутник Tomorrow R1. Этот усовершенствованный спутник призван предоставлять карты осадков в реальном времени, повышая точность прогнозов погоды и моделирования климата.

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Запуск, который состоялся сегодня утром, знаменует важный шаг в стремлении произвести революцию в прогнозировании погоды. До сих пор несколько существующих атмосферных радаров на орбите были исключительной прерогативой правительственных агентств. Нынешние ограничения как радиолокационных спутников, так и наземных радиолокационных систем хорошо известны. Задержки, неравномерное покрытие в определенных регионах и неспособность контролировать горные районы и океаны уже давно стали проклятием как метеорологов, так и ученых-климатологов.

Благодаря своим расширенным возможностям спутник R1 готов предоставить более широкий объем данных, предоставляя карты осадков в реальном времени, которые позволят получить точное и подробное представление об областях осадков, включая их тип и интенсивность. Ожидается, что эта разработка значительно улучшит прогнозирование погоды и моделирование климата, предложив важнейший инструмент для подготовки к суровым погодным явлениям.

Следует отметить, что планы компании Tomorrow.io не заканчиваются запуском одного спутника R1. Компания в ближайшие два года планирует вывести на околоземную ортиту более 20-ти собственных спутников, создав группировку, которая обеспечит беспрецедентное покрытие и передачу данных.

Эти планы не лишены поддержки. Крупные клиенты, в том числе такие авиакомпании, как Delta, United и JetBlue, а также Fox Sports, Uber, GoogleCloud, AmazonWebServices, Microsoft и даже ВВС США, уже подписались, осознавая потенциал этой революционной технологии.