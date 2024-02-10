Владельцам углового адаптера CableMod для графических процессоров Nvidia сказано их уничтожать.

Угловой кабельный адаптер от CableMod нанес ущерб на сумму около $75 000 в 270 случаях только в США. «Потребителей просят уничтожить адаптер и загрузить фотографию уничтоженного продукта на страницу отзыва», – заявила Комиссия по безопасности потребительских товаров США (CPSC).

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Этот шаг был необходим, поскольку угловой переходник от CableMod с названием «12VHPWR-Adapter» имеет свойство перегорать или даже полностью сгорать. Это, естественно, создает опасность пожара. По иронии судьбы, компания CableMod создала и активно продвигала угловой адаптер после первоначальных сообщений о плавлении разъемов RTX 4090.

Помимо процедуры отзыва адаптера, производитель также предоставил видео, в котором показано, как правильно уничтожить угловой «переходник 12vhpwr» и привести его в негодность.