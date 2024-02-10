Обход Балахны будет платным, с установкой трех пунктов для сбора платы

Проект обходной дороги вокруг Балахны — это долгожданное событие для жителей Нижнего Новгорода. В ближайшем будущем, региональное правительство намерено заключить договор на его строительство. Ожидаемая стоимость проекта составляет 18,3 миллиарда рублей. Информация об этом была размещена на веб-сайте Министерства экономики Нижегородской области.

реклама

Планы строительства обхода Балахны были обнаружены в списке проектов, для которых региональное правительство намеревается заключить договор в 2024 году. Документ был подписан губернатором Глебом Никитиным. Согласно представленным данным, обход будет составной частью трассы Р-152. Дорога начнется от Лукинского поворота, затем пройдет через Гидроторф, деревню Истомино и в конце соединится с обходной в районе деревни Галкино. Кроме того, планируется, что обход Балахны будет платным, с установкой трех пунктов для сбора платы.

Глеб Никитин, губернатор области, высказался по поводу обхода Балахны в декабре 2023 года во время прямой линии. Как он заметил, пока средств на строительство нет, но это не тот проект, без которого невозможно обойтись. Никитин подчеркнул, что такие инфраструктурные объекты очень важны, но они не являются жизненно необходимыми. По его словам, самым важным является восстановление дорожной сети, пострадавшей от строительства М-12 и большегрузов. Губернатор уточнил, что уже было отремонтировано 200 км, и еще 300 км будут отремонтированы в ближайшее время. В общей сложности, планируется восстановить около 1300 км дорог.