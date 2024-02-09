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Истребители Mirage 2000 Украине могут поставить Франция, Греция, Катар и Бразилия
Четыре страны на разных стадиях готовности в плане поставок Украине истребителей Mirage 2000.

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Президент Франции скоро посетит Украину. Киевские власти утверждают, что у них есть хорошие шансы получить в ближайшее время французские истребители Mirage 2000.

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Председатель комитета Национальной ассамблеи по национальной обороне и вооруженным силам Франции заявил, что у французского правительства есть определенные условия относительно этого типа передачи, самым важным из которых является оценка того, что самолеты не представляют риска эскалации военного конфликта до такой степени, что это привело бы к прямому столкновению между Россией и НАТО. Немаловажно и то, чтобы передача истребителей не оказала негативного влияния на безопасность Франции и всей Европы.

Французские ВВС приобрели 86 самолетов Mirage 2000D и после тридцати лет интенсивной эксплуатации, в ходе которой несколько самолетов разбились, приняли решение модернизировать 55 самолетов для их эксплуатации вплоть до 2030-х годов. Таким образом, около 20 самолетов остаются избыточными для потребностей Франции.

Некоторое время назад в интернете появилась информация о том, что компании Ares и Procor недавно приобрели 12 единиц Mirage 2000 у властей Катара и Бразилии. Вполне вероятно, что эти машины могут появиться в украинском небе, однако неизвестно, в каком состоянии они сейчас находятся. Вполне возможно, что Греция также решит отказаться от снятых с вооружения самолетов Mirage 2000. Местная армия заменяет их многоцелевыми Rafale.

Зарубежные аналитики предполагают, что Франция передаст в дар свои самолеты Mirage 2000, но произойдет это не быстрее, чем Украина получит американские истребители F-16 из Нидерландов или Дании (подробнее об этом можно прочесть здесь). Французское правительство хочет посмотреть, изменят ли эти машины ситуацию на фронте и как к их появлению там будут относиться в Кремле.

Что известно про эти истребители, которые могут быть в итоге поставлены Украине?

Первоначально получивший название Mirage 2000-9 — это универсальный истребитель, оснащенный модернизированным радаром RDY-2 и системой EMTI. Машина может дозаправляться в воздухе. Этот вариант был продан Францией ОАЭ и Греции. Самолет имеет режим визуализации движущихся целей, что позволяет ему отслеживать все виды транспортных средств на земле. Кроме того, он может отслеживать цели в режиме воздух/море. В состав вооружения входят, в частности, крылатые ракеты Black Shaheen (версия для ОАЭ), дальность полета которых может достигать 560 км. По заявлению компанией производителем эти ракеты разработаны таким образом, чтобы из практически нельзя было обнаружить. Кроме того, самолет несет ракеты класса "воздух-земля" Exocet. Это автономные дозвуковые противокорабельные ракеты.

#россия #украина #всу #нато #истребители #франция #бразилия #греция #катар #mirage 2000
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