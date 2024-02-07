Странами ЕС – Нидерландами и Данией – заявлено о новых поставка F-16 для Украины.

Первоначально Нидерланды заявляли, что поставят Украине 18 американских истребителей F-16, а теперь оказывается, что их будет больше. «Минобороны Нидерландов готовит для Украины шесть дополнительных истребителей F-16», — заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен на платформе X. Это означает, что ВСУ могут рассчитывать на 24 таких многоцелевых машины.

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Но это еще не все. Украина также получит еще 19 истребителей F-16 Fighting Falcon из Дании. Однако они появятся чуть позже, к концу 2025 года. Пресс-секретарь ВВС Украины Юрий Игнат заявил, что для победы над Россией его стране необходимо 120 истребителей, но для начала рад будет и нескольким десяткам.

Хотя эксперты НАТО полагают, что поставка истребителей F-16 в Украину кардинально не изменит ситуацию на фронте, цель Североатлантического альянса – игра в долгую. И состоит не только в нанесении более сильных ударов по РФ, включая уничтожение большего количества солдат и техники, но и в подготовке пилотов ВСУ эксплуатировать самолеты НАТО.

Интересно, что, как заявил американский политик Уильям ЛаПлан, обслуживание истребителей F-16 будет проходить в различных странах Европы, но с наибольшим упором на Польшу. Западом планируется провести комплексное техническое обслуживание F-16 в Европе, насколько это возможно, и основное место — это Польша. «Мы организуем и другие вещи», — сказал Уильям А. ЛаПланте, заместитель министра ВВС США по закупкам, технологиям и логистике.

Давно известно, где в Польше находится сервисный центр F-16. Он расположен в Быдгоще.