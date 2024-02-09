UFO MP-1766 – интересный и крайне неожиданный проект Монетного двора Польши. Оригинальное решение Монетного двора вызвало большой интерес у экспертов. Дело в том, что монета парит в воздухе и светится.

UFO MP-1766 – название летающей монеты. Новаторский проект Монетного двора Польши был представлен на Техническом форуме на прошлой неделе в Берлине.

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Монета изготовлена из семи унций серебра и, несмотря на свою нестандартную форму, является законным платежным средством. Правда, на данный момент существует всего лишь прототип, который будет представлен на рынке весной этого года, но, как отмечает Mennica Polska, этот проект выводит своих создателей на совершенно другой уровень чеканного искусства. Монета не только парит в воздухе, но и светится в темноте. UFO MP-1766 использует электромагнитное поле, которое создает специальный магнитный туннель. Это поле, генерируемое между двигателем, спрятанным внутри монеты, и основанием и позволяет монете парить в воздухе.

Авторов данного проекта вдохновил слоган «Небо – это не предел». Интересно, что номинал монеты составляет 1766 камерунских франков, что эквивалентно примерно 11,70 злотых (264,99 руб.). Однако в розничном эквиваленте монета будет значительно дороже, что связано, в том числе, со стоимостью металла, использованного для ее изготовления, а также с уникальностью самой монеты.

На следующем видео вы можете увидеть, как выглядит и парит эта новаторская монета.



