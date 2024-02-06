Инновационная технология «умных ремней безопасности» обещает повышенную безопасность для людей с разными типами телосложения.

Автомобили становятся все более безопасными. Современные модели оснащены рядом решений различного типа, которые призваны предотвратить возможные дорожно-транспортные происшествия, а в случае их возникновения – ограничить их последствия. Среди систем, которые мы можем найти сегодня, есть, например, датчик слепых зон или система определения усталости водителя, но список оборудования, включая обязательное, гораздо длиннее. Современные автомобили оснащаются все большим количеством передовых систем безопасности. В то же время разрабатывается технология базовой защиты в наших автомобилях – ремней безопасности. Одна из немецких компаний представила проект интеллектуальных ремней, работа которых будет зависеть от таких факторов, как вес или возраст путешественника.

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Немецкая компания ZF, известная производством ряда автомобильных комплектующих, разработала пока еще концептуальное решение. Ремень безопасности ZF Smart оснащен натяжителем с многоступенчатым переключаемым ограничителем нагрузки. Производитель сообщает, что механизм имеет многоступенчатую конструкцию и может «еще лучше изменять удерживающие силы на протяжении всего столкновения», адаптируя реакцию к весу пассажиров.

Система «умный ремень» будет работать с различными типами систем, которые будут анализировать людей, путешествующих в автомобиле. Для этого будут использоваться камеры, расположенные внутри автомобиля, которые будут фиксировать, например, когда водитель «увлечен» информационно-развлекательной системой или когда он поворачивает голову к пассажирам, находящимся на заднем сидении.

Сами ремни также будут предоставлять информацию в систему. Датчики внутри них будут анализировать окружность человека, а также его рост и вес. Кроме того, система будет подключаться к внешним датчикам системы безопасности – от камер до радаров. Благодаря им «умный ремень» сможет, например, «узнать», с какой стороны возможен удар в автомобиль, а также решить, какую силу применить в зависимости от масштаба и значимости столкновения. По мнению компании-разработчика, благодаря различным типам собираемой информации система сможет лучше реагировать на конкретного человека с учетом его возраста. Это пойдет на пользу, например, пожилым людям, чьи кости более чувствительны к ударам.

Трудно сказать, когда решение такого типа поступит в серийное производство. Однако можно смело предположить, что когда это произойдет, в первую очередь такие ремни будут предлагаться в автомобилях премиум-сегмента.