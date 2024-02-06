Интерфейс One UI 6.1 южнокорейского технологического гиганта – больше, чем просто плавающие окна. One UI позволяет открывать приложения в плавающих окнах, размер которых можно изменять, сворачивать и закреплять.

Важным событием является то, что Samsung One UI 6.1 представил обновленную функцию десятилетней давности плавающих окон в интерфейсе Android. В последнем обновлении появилась кнопка «Развернуть все», позволяющая пользователям одновременно восстанавливать все свернутые плавающие окна – шаг, который значительно упрощает многозадачность и является замечательным улучшением, особенно для обычных пользователей этой функции.

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Плавающие окна являются неотъемлемой частью интерфейса Android от Samsung, позволяя пользователям управлять несколькими приложениями в среде, напоминающей рабочий стол. Пользователи могут изменять размер, сворачивать и закреплять окна на своих экранах. Новая кнопка «Развернуть все» будет полезна для устройств с большими экранами, таких как Galaxy Z Fold 4 и планшеты Samsung.

Однако One UI 6.1 — это не только улучшенная функциональность плавающих окон. В нем также представлены другие функции, такие как настраиваемый фон будильника, что демонстрирует приверженность Samsung улучшению пользовательского опыта за счет изменений качества жизни. Значительное внимание в обновлении уделяется усовершенствованиям искусственного интеллекта, что отражает усилия южнокорейского технологического гиганта по интеграции передовых технологий в повседневный пользовательский опыт.