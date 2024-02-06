Приложение The Weather Channel сделало интересный шаг вперед, используя искусственный интеллект и дополненную реальность, чтобы владельцы iPhone еще лучше могли планировать свою жизнь учитывая прогноз погоды. Теперь приложение выглядит более интересно и адаптировано под каждого пользователя.

Обновленное приложение для iOS теперь предоставляет пользователям уникальную возможность наблюдать за погодными явлениями, такими как дождь, ветер и ультрафиолетовые лучи, в 360-градусном AR-виде, наложенном непосредственно на реальное окружение. Эта инновационная функциональность в настоящее время доступна только пользователям iPhone, что отличает их от аналогов для iPad и Vision.

реклама

В обновленном приложении также представлен интеллектуальный процесс адаптации, который спрашивает пользователей об их образе жизни и интересах, чтобы предоставить индивидуальные прогнозы на сегодня и на неделю. Эта функция направлена на предоставление практических рекомендаций, предлагая погодные данные о различных условиях, таких как влажность, дым, пыльца, жара и качество воздуха. В сочетании с советами по здоровью приложение стремится помочь пользователям смягчить последствия этих условий. Например, игроки в гольф могут корректировать свои движения, основываясь на данных о ветре, а жители городов выбирать оптимальное время и место для активного отдыха, например, пеших прогулок, с учетом индивидуальных особенностей здоровья и погодных условий.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Предоставляя сочетание знаний, полученных с помощью искусственного интеллекта, и человеческого опыта, The Weather Channel объединяет более 100 моделей прогнозов для создания персонализированных и точных прогнозов погоды. Цель компании — установить новый стандарт прогнозирования погоды, помогая пользователям оставаться в безопасности и принимать обоснованные решения в случае неблагоприятных погодных условий.