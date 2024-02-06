Растущая тенденция к краже криптовалют: Crypto Whale теряет $236000 в результате фишинговой атаки.

В мире, где цифровая валюта набирает обороты, недавняя фишинговая атака потрясла криптосообщество. Криптовалютный кошелек, содержащий значительное количество stETH, подвергся нападению, в результате чего было потеряно 102,37 stETH, что эквивалентно примерно $236000. О печальном событии сообщил PeckShieldAlert в своем посте в Твиттере.

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Компания, которую в просторечии называют «криптокитом» из-за значительных активов, стала жертвой фишинга, случайно нажав на обманчивую ссылку. Это действие привело к одобрению мошеннической транзакции, что в конечном итоге привело к потере значительной части цифровых активов жертвы. Это уже не первый случай, когда жертва терпит значительные убытки. Ранее этот человек лишился LINK на головокружительную сумму в 4,42 миллиона долларов.

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Инцидент не единичный. Это усиливает тенденцию к краже криптовалюты посредством фишинга. Отчет Chainalysis, которая специализируется на отслеживании подозрительных транзакций в крипте, выявил некоторые тревожные цифры. С 2021 года криптовалюты на сумму не менее 1 миллиарда долларов были выведены с помощью фишинговых схем. Только в 2022 году в результате таких мошеннических атак было потеряно более 500 миллионов долларов в криптовалюте. К концу 2023 года общие убытки взлетели до 374,6 миллиона долларов.