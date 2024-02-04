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Создатели игры Palworld платят огромные деньги за обслуживание серверов
Взрывной интерес со стороны геймеров к игре Palworld привел к необходимости увеличить серверные мощности, а значит и стоимость их обслуживания увеличилась.

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Palworld — настоящий хит на рынке видеоигр. Глава студии Pocketpair Такуро Мизобе признался в одном из интервью, что в результате компании придется столкнуться с одной, но довольно серьезной проблемой.

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Palworld — один из самых больших сюрпризов последних недель. Игра изо дня в день ставила новые рекорды играбельности и продаж. Недавно разработчики Pocketpair похвастались, что игра уже продана тиражом 19 миллионов копий, в том числе 12 миллионов только в Steam. Чуть ранее RPG-игра могла похвастать еще одним потрясающим результатом — в рекордный момент в Palworld одновременно залогинились более 2,1 миллиона геймеров. Это удалось сделать только одной игре на сайте Valve.

Такое огромное явление и популярность игры имеет свои негативные последствия, как отметил глава Pocketfair Такуро Мизобе. В одном из интервью разработчик признался, что обслуживание игровых серверов обходится компании в 70 миллионов иен или более 43 миллионов рублей в месяц. За последний месяц расходы на обслуживание серверов Palworld также выросли почти на 360%. Однако разработчики нисколько не удивлены такими огромными затратами, учитывая, насколько популярна эта игра в наши дни.

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К счастью, разработчики также не забывают об обновлениях. В игру регулярно добавляются крупные и второстепенные обновления. Обо всех изменениях создатели сообщают в своих социальных сетях.

#игра #rpg #palworld
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