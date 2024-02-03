Great Wall Motors анонсирует бренд премиальных седанов, готовый бросить вызов рынку элитного сегмента.

На фоне того, как один из самых известных автопроизводителей, Volvo Cars, снимает с себя бремя производства роскошных электромобилей (подробности здесь), Great Wall Motors, ведущий китайский производитель автомобилей, объявляет о запуске своего нового бренда электромобилей ZX. Этот шаг знаменует собой амбициозный выход компании на элитный сегмент рынка Китая. Кстати, хотим напомнить, что Volvo Cars фактически тоже из Поднебесной.

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Первой же моделью новой марки ZX стал роскошный седан, который отличается характерными большими светодиодными задними фонарями, 22- или 23-дюймовыми колесами и хромированными вставками вдоль дверей и окон. Кроме того, длина автомобиля в 5,5 метров превосходит своих конкурентов, таких как BMW i7 и Mercedes-Benz S-Class, намекая на исключительно просторный салон.

Презентация нового бренда ZX и его первой модели, роскошного седана, отражает стратегический сдвиг Great Wall Motors в сторону высококлассного сегмента рынка. Дизайн седана поразительно похож на Hongqi H9, однако он крупнее, что демонстрирует уникальный эстетический стиль бренда. Несмотря на то, что седан является электромобилем, он имеет длинный капот, что придает его дизайну необычный, но привлекательный вид. Компания планирует продемонстрировать концептуальную версию модели на Пекинском автосалоне в апреле, а ее официальный запуск намечен на четвертый квартал нынешнего года.

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Этот седан знаменует собой возвращение Great Wall Motors в бизнес седанов после восьмилетнего перерыва. Возвращение компании в сегмент рынка с электрическим седаном свидетельствует о ее приверженности устойчивой мобильности. Седан будет конкурировать с роскошными моделями в Китае, в том числе с моделями Bentley и Rolls-Royce, и, как ожидается, окажет сильное влияние на рынок роскошных электромобилей.