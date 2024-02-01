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Decathlon улучшает процесс совершения онлайн-покупок с помощью приложения для Apple Vision Pro
Decathlon произведет революцию в розничной торговле с помощью нового приложения смешанной реальности.

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Делая значительный шаг навстречу будущему розничной торговли, французский спортивный ритейлер Decathlon объявил о выпуске нового революционного приложения для гарнитуры смешанной реальности Apple Vision Pro. Приложение, которое будет запущено в Соединенных Штатах со 2 февраля, призвано революционизировать привычный опыт покупок, позволяя покупателям просматривать, выбирать и покупать товары в захватывающем 3D-формате. Цель этого приложения – улучшить качество покупок товаров для активного отдыха и езды на велосипеде.

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Появление этого приложения означает значительную инновацию в сфере электронной коммерции. Decathlon всегда был известен своим стремлением предоставить покупателям широкий спектр спортивных товаров. Фактически, стремление бренда улучшить качество покупок стало краеугольным камнем его успеха. Это новое приложение, специально разработанное для гарнитуры смешанной реальности Vision Pro, позволяет пользователям виртуально зайти в палатку или увидеть велосипеды в 3D перед совершением покупки, обеспечивая тем самым беспрецедентный уровень интерактивности и погружения.

Генеральный директор Decathlon Барбара Мартин Коппола выразила восторг по поводу этой инициативы. Она считает, что интеграция современных технологий со спортивной розничной торговлей предлагает покупателям уникальные впечатления от покупок. Генеральный директор заявила, что этот шаг соответствует видению Decathlon по постоянному развитию своих предложений, чтобы обогатить спортивный опыт клиентов за счет интеграции новых технологий.

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Ожидается, что запуск этого приложения для гарнитуры смешанной реальности Vision Pro будет иметь далеко идущие последствия. Это не только свидетельствует о приверженности Decathlon инновациям и повышению качества обслуживания клиентов, но и сигнализирует о новой эре в розничной торговле, где технологии дополненной и смешанной реальности будут играть центральную роль. Это также открывает возможность другим ритейлерам изучить потенциал этих технологий в преобразовании покупательского опыта.

#apple vision pro #decathlon #розничная торговля
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