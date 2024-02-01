Главное управление строительства Тюменской области рассказало о применении технологий информационного моделирования дорог и транспортных развязок.

Продолжая тему проведения подготовительных работ по проектированию отдельных участков новой окружной дороги вокруг Тюмени, о чем мы подробнее рассказывали здесь, сегодня в Telegram-канале Главного управления строительства Тюменской области появилась информация о том, что новые транспортные узлы будут спроектированы с использованием технологий информационного моделирования (ТИМ).

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Мы видим, что Тюмень продвигается в сторону цифровизации при проектировании своей транспортной инфраструктуры. Например, перекресток Мельникайте и Дружбы теперь может похвастаться наличием своей трехмерной модели. Этот перекресток был выбран как стартовая точка для экспериментального проекта, связанного с внедрением системы управления проектами для государственных заказчиков, известной как ИСУП.

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Главное управление строительства региона также рассказало о проведении работ по внедрению интеллектуальной транспортной системы. Она объединяет в себе системы, основанные на технологии нейросетей, для мониторинга состояния дорожной сети и управления дорожным движением, а также системы для учета автомобильного трафика и многое другое. В сочетании с данными о состоянии дорог, полученными в результате контрольных замеров, эти системы обеспечивают возможность объективного планирования дорожных ремонтных работ в рамках бюджетных ограничений. Это значит, что благодаря внедряемым инновациям, жители Тюмени могут ожидать более эффективного и обоснованного использования бюджетных средств на ремонт дорог.