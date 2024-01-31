В рамках строительства второй объездной в Тюмени возведут несколько эстакад и две транспортные развязки.

В контексте строительства второй кольцевой дороги в Тюмени планируется постройка нескольких эстакад и двух транспортных развязок. Павел Перевалов, глава Главного управления строительства, сообщил о данном плане в эфире программы «Час Тюмени» на радиостанции Вести FM. Он подчеркнул, что проект обеспечен поддержкой федерального уровня: более 4 миллиардов рублей будут выделены в 2026 и 2027 годах. Перевалов также отметил, что в финансирование масштабного проекта планируется вовлечь средства не только из бюджета, но и из других источников. В настоящее время ведется разработка окончательного варианта реализации проекта. Вместе с этим идет подготовка места для строительства, начиная с организационных вопросов: определение территории, решение земельных и лесных споров, в некоторых случаях - выкуп земли у владельцев в районе предполагаемого строительства.

реклама

Кроме того, предстоит разработка проектной документации. Задача не самая простая, ведь в город собираются спланировать, подготовить и построить 20 км автодороги с несколькими эстакадами и двумя транспортными развязками. И, конечно же, на самом первом этапе нужно будет получить одобрение государственной экспертизы на всю проектную документацию.

Управление строительства надеется выполнить все эти задачи в течение текущего и начала следующего года. Напомним, что информация о финансовой поддержке проекта со стороны федерального центра появилась в конце прошлого года.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Про выделение средств из федерального бюджета на данное строительство в размере более 4 млрд рублей. Суммарная же стоимость проекта на данный момент оценивается примерно в 20 млрд рублей.