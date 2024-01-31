Теперь отписаться от сайта в Chrome для Android можно будет прямо из уведомления.

В данный момент Google тестирует новое улучшение пользовательского интерфейса в своем браузере Chrome для устройств Android. Технический гигант решает проблему, которая уже давно беспокоит пользователей: проблему нежелательных уведомлений на веб-сайтах.

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Недавно представленная кнопка отказа от подписки одним нажатием заменяет предыдущий, более сложный процесс управления разрешениями на уведомления, который требовал от пользователей глубокого изучения настроек Chrome. Эта новая функция упрощает процесс, встраивая ее непосредственно в само уведомление, обеспечивая тем самым быстрый и удобный способ отказаться от него. Чтобы избежать случайных кликов, в эту функцию также включен дополнительный запрос на отмену действия.

По состоянию на 29 января эта функция была доступна 50% пользователей Chrome Canary в целях тестирования. Хотя Google еще не сообщал точные сроки выпуска этой функции в стабильной версии Google Chrome, ожидается, что в ближайшем будущем она станет доступна всем пользователям Android.

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Помимо кнопки отказа от подписки одним нажатием, Google также тестирует другие улучшения пользовательского интерфейса для Chrome. К ним относятся установка браузера в качестве средства чтения PDF-файлов по умолчанию в настольных версиях и введение функции чтения вслух для Android, которая станет частью Chrome 122. Эти постоянные улучшения подчеркивают стремление Google улучшить пользовательский интерфейс Chrome и сохранить его конкурентное преимущество в условиях растущего диапазона. параметров браузера.