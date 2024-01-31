Хорватия модернизирует партию кувейтских танков М-84АВ для последующей передачи Украине.

Первая неофициальная информация о готовности властей Кувейта отправить в Украину 100 танков М-84АБ появилась в начале этого года, а теперь похоже, что она начала воплощаться в жизнь.

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В интернете на нескольких ресурсах появилась информация и фото говорящие о том, что Кувейт незаметно передал более 100 своих танков М-84АБ в Хорватию. По имеющейся информации, прежде чем танки появятся в Украине, они должны пройти ремонт в Хорватии, в частности на местной оружейной компании Джуро Джакович. Интересно, что танки имеют пустынный камуфляж. Пока неизвестно, будут ли они перекрашены.

Что известно про эту модификацию танков?

Танки М-84АБ представляют собой экспортный вариант модернизированного основного боевого танка 2-го поколения. Они были созданы в 1979-1983 годах как модификация советского танка Т-72М в Югославии. Всего у Кувейта было около 150 штук этих машин. Эта техника идеально подошла во время операции «Буря в пустыне».

На борту танка установлен двигатель мощностью 1000 л.с., который способен разогнать его почти до 70 км/ч. М-84АБ длиной 9 метров имеет 125-мм гладкоствольную пушку и пулеметы калибра 7,62-мм и 12,7-мм. Также у этих танков была система управления огнем, лазерные прицелы и улучшенная броня.

Пока неизвестно, когда они прибудут на Украину после ремонта, но некоторые западные СМИ предполагают, что первые машины появятся там весной.

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Кувейт, как и Греция, о чем мы писали подробно здесь, модернизирует свою армию и с радостью отправляет свое старое вооружение для уничтожения Россией.