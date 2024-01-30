Госдепартамент США одобрил запрос Афин на поставку до 40 самолетов F-35A Lightning II с условием того, что имеющиеся у Греции комплексы «Тор», «Оса» и С-300 будут переданы Украине.

Греческая армия, находящаяся на этапе модернизации, хочет как можно скорее избавиться от своих систем ПВО «Тор», «Оса», С-300 и ЗУ-32, которые появились у нее еще во времена Советского Союза.

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Греция с конца 2022 года подчеркивала, что не собирается передавать Украине свои комплексы С-300 из-за желания сохранить боеспособные возможности собственной армии. Сейчас ситуация изменилась. Интересно, что системы будут переданы тогда, когда их заменят самыми современными истребителями 5-го поколения в виде американского F-35 Lightning II. Афины должны получить около 40 истребителей F-35A, то есть базового, обычного варианта этого самолета. Это количество эквивалентно двум эскадрильям. В греческих СМИ говорится, что политическое и военное руководство США уже дало необходимые указания, чтобы устаревшие системы и оборудование, которые больше не используются греческой армией, были переброшены на Украину.

Греческая сторона не сообщила, сколько именно систем «Тор», «Оса», С-300 или ЗУ-32 будет передано ВСУ, но неофициально есть информация о передаче значительного количества этого вооружения.

Следует отметить, что год назад, греческие власти передавали ВСУ ракеты для систем С-300. Тогда Россия выразила протест и пригрозила предпринять ответные меры. Так как Греция ничего кроме угроз не получила, то и сейчас зарубежные аналитики уверяют, что и в этот раз ей нечего бояться.

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Более того, некоторые западные эксперты полагают, что первая крупная поддержка Украины со стороны Греции может также побудить Турцию сделать то же самое.