В цифровом магазине Epic Games Store стартовала раздача пазла-песочницы Infinifactory от создателей SpaceChem and Infiniminer

Epic Games преподносит еще один подарок всем своим пользователям. На этот раз вы бесплатно получите Infinifactory — игру с высоким рейтингом, которая должна удовлетворить предпочтения любителей логических игр.

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Это логическая игра-песочница, созданная студией Zachtronics Industries, которая выпустила еще несколько известных игр. Например, SpaceChem и Infiniminer. Infinifactory была создана в середине 2015 года и дебютировала на платформе ПК.

Играя в Infinifactory, нам придется взаимодействовать с инопланетянами. А именно, наша задача — построить завод, используя элементы и детали от инопланетян. Эта игра включает в себя богатую сюжетную кампанию с более чем 50 головоломками и аудиодневниками.





Для тех, кто ищет дополнительных впечатлений, разработчики предусмотрели специальный режим песочницы, чтобы раздвинуть границы творчества на несколько уровней. Infinifactory была тепло принята игровым сообществом. В Steam, например, игра собрала почти одни только положительные отзывы.

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Получить игру даром можно только до 19:00 01.02.24 включительно. В этот день Epic Games бесплатно раздаст игрокам еще и Doors: Paradox. Эта игра полная древних секретов позволит на 5 часов отвлечься от дневных забот. Помните! «Не имеет значения, куда вы пойдете, ваше задание простое: решить головоломки, открыть дверь и переместиться в новую захватывающую локацию».