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ESA официально одобрило миссию EnVision на Венеру в 2031 году
Основная цель EnVision — провести всестороннее исследование Венеры, от ее ядра до атмосферы, чтобы подробнее разобраться в геологии и климате планеты. Венера способна раскрыть поучительную историю своей планетарной эволюции

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Европейское космическое агентство (ESA) одобрило миссию EnVision на Венеру. Выбор подрядчика, ответственного за проектирование и строительство космического корабля, намечен на конец этого года. После этого начнется строительство космического корабля, а запуск ракеты Ariane 6 ожидается в 2031 году.

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Амбициозные цели EnVision – изучение различных аспектов геологии Венеры, включая ее вулканическую активность, тектонику плит и воздействие астероидов. Также крайне важно изучить внутреннюю структуру планеты и погодные условия. Этот целостный подход к изучению Венеры является беспрецедентным и будет использовать широкий спектр научных приборов. Почему исследование Венеры так важно для ученых?

Среди небесных тел нашей Солнечной системы Венера, которую часто называют «извращенной сестрой» Земли, выделяется своими негостеприимными условиями, что сильно отличается от умеренного климата, которым земляне наслаждаются на собственной планете. Окутанная неприветливой для нас атмосферой из углекислого газа и серной кислоты, Венера «выдерживает» давление на поверхности, почти в 100 раз превышающее земное, и средние температуры, превышающие 3700С, достаточно высокие, чтобы расплавить свинец. Тем не менее, эти условия являются всего лишь разминкой, поскольку в самых глубоких долинах планеты температура превышает 4800С.

Ученые предполагают, что Венера когда-то могла быть окутана более дружелюбной атмосферой, возможно, даже удерживающей океаны с жидкой водой. Это предположение возникает из предположения, что Венера и Земля родились в одинаковых условиях и обладают сопоставимыми минералами. Однако по мере взросления нашего Солнца его яркость увеличивалась, расширяя обитаемую зону и превращая Венеру в пылающий мир, которым она является сегодня. Постепенное потепление спровоцировало безудержный парниковый эффект, при котором водяной пар удерживал тепло, в конечном итоге испаряя океаны и уничтожая любые предпосылки для появления жизни. Этот процесс еще больше ускорился из-за отсутствия тектоники плит на Венере, геологического механизма, который мог действовать как поглотитель углерода, изолируя углекислый газ. Без этого естественного контроля уровень углекислого газа беспрепятственно рос, что явилось причиной возникновения тех климатических и геологических условий, которые мы теперь видим на Венере.

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Поскольку наше Солнце продолжает стареть и становиться ярче, будущее нашей Солнечной системы, похоже, может повторить судьбу Венеры. Земля потенциально может пережить подобную трансформацию примерно через 500 миллионов лет, с вскипанием океанов и прекращением дрейфа континентов. Таким образом, всестороннее изучение Венеры служит не просто исследованием соседней планеты, но и предостерегающим анализом планетарной эволюции.

#космос #венера #космические исследования
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