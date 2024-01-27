Недавно обнаруженный астероид приблизился к Земле 27 января, пройдя на расстоянии ближе, чем находится Луна.

Сегодня, недавно открытый астероид под названием 2024 BJ пролетит вблизи Земли на расстоянии 300 000 километров. Астрономы обнаружили его только в начале этого месяца, а дополнительные измерения исключили возможность столкновения астероида с нашей планетой.

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Интересно, что астрономы обнаружили 2024 BJ только в этом месяце, а точнее 17 января. По расчетам, ширина космической скалы составляет до 37 метров. Поначалу это вызывало некоторые опасения, поскольку его орбита находилась очень близко к нашей планете. Однако ученые исключили возможность столкновения с 2024 BJ. Трансляцию полета будет осуществлять проект Virtual Telescope Project. Он начнется в 20:15 МСК, то есть за 15 минут до того, как астероид достигнет ближайшей точки Земли.

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Если космический объект такого большого диаметра упадет на Землю, это может нанести серьезный ущерб. События в Челябинске 2013 года показали, что метеориту не обязательно быть гигантским, чтобы нанести довольно значительный ущерб.