США планируют разместить в Великобритании ядерное оружие, сообщила The Telegraph со ссылкой на документы по государственным закупкам Пентагона.

В конце августа прошлого года США объявили, что отправят в Европу до 50 современных истребителей F-35A, способных нести ядерное оружие. Теперь этот план станет реальностью.

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Пентагон заявил, что это еще одно предупреждение России не пытаться использовать ядерное оружие на Украине или атаковать страны НАТО. Планируется, что в этом году на авиабазу Лейкенхит в Саффолке, Великобритания, будет отправлено 54 современных истребителя F-35A, которые будут адаптированы для размещения на борту тактического ядерного оружия B61-12.

Необходимо подчеркнуть, что это первое подобное событие с 2001 года.

Неофициально ведутся разговоры о 54 машинах, но они должны присоединиться к существующим двум эскадрильям F-35A, развернутым в 2021 году, так что общее количество носителей ядерного оружия может приблизиться к 100. F-35A должны заменить уже изношенные многоцелевые истребители F-15E, которые предлагают гораздо меньше возможностей в воздушных боях.

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Помимо истребителей F-35A, военные США также направили в Европу свои самые мощные стратегические бомбардировщики, способные нести ядерное оружие. Несколько машин B-2 Spirit также совершили испытательные полеты над странами НАТО и впервые в истории приземлились на военной базе в Норвегии.