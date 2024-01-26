8 самолетов НАТО следили за визитом Владимира Путина в Калининград.

Вчера американский самолет-разведчик Boeing RC-135W Rivet Joint пролетел через несколько стран, граничащих с Россией. Это было связано с визитом Владимира Путина в Калининград.

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Как пишут в зарубежных СМИ, Армия США и власти НАТО решили отправить в Восточную Европу самолет-разведчик Boeing RC-135W Rivet Joint, который пролетел над Балтийским морем, а также над территорией Польши, Литвы, Латвии, Эстонии и Финляндии, чтобы разведать границу с Россией, а также детально отследить визит Владимира Путина в Калининград.

Западной прессой отмечалось, что во время пребывания в Калининграде президент России находился всего в 50 километрах от границы с Польшей. Командование НАТО решило держать руку на пульсе этого события и обеспечить более высокий уровень безопасности стран-союзников. Самолет Boeing RC-135W Rivet Joint взлетел с авиабазы Королевских ВВС Уоддингтон недалеко от Линкольна в Линкольншире, Англия. Само собой, летающего шпиона сопровождали два немецких многоцелевых самолета Eurofighter Typhoon, взлетевших с эстонской авиабазы Эмари.

Следует отметить, что еще 7 самолетов НАТО отслеживали перемещение российского борта №1. И все это происходило во время натовских учений, которые сейчас проводятся в Европе. Причем РФ ни у кого не запрашивала воздушный коридор для перелета российского президента в Калининград.