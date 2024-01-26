В этом году Samsung может удивить покупателей телефоном, который они так хотели увидеть: доступным в ценовом плане Galaxy Z Fold 6.

Samsung Galaxy Z Fold 6 — складной смартфон, который выйдет позднее в 2024 году. Что принесет следующее поколение этого все более популярного устройства? До официального дебюта осталось еще несколько месяцев, но в интернете уже циркулирует некоторая информация, раскрывающая планы корейцев.

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Корейские СМИ сообщают, что Samsung с моделью Galaxy Z Fold 6 хочет лучше конкурировать на рынке складных смартфонов с такими компаниями, как Oppo, Honor, Huawei и Xiaomi. Однако для того, чтобы это стало возможным, необходима более агрессивная ценовая политика. Решением здесь является более дешевое устройство.

На основании опубликованного на портале thelec.kr отчета, Samsung Galaxy Z Fold 6 также будет доступен в несколько более дешевой версии, что позволит ему лучше конкурировать с китайскими производителями на рынке складных смартфонов. Однако пока неизвестно, сколько будет стоить более дешевый вариант Samsung Galaxy Z Fold 6 и появится ли такое устройство на всех рынках. Подробности об этом окутаны тайной.

Samsung также стремится сделать Galaxy Z Fold 6 тоньше. Это станет возможным благодаря новому шарниру, соединяющему обе части корпуса. После сборки вся конструкция станет меньше. При этом китайские производители также предложили свои решения, позволившие достичь поставленной цели.

Кроме того, Samsung Galaxy Z Fold 6 получит более качественные комплектующие и улучшенную камеру, но конкурировать с камерой флагманской модели S24 Ultra эта камера все равно не сможет. Под корпусом будет процессор Snapdragon 8 Gen 3, поддерживаемый 12 ГБ оперативной памяти. Мы также знаем, что складной дисплей будет иметь немного другие пропорции по сравнению с экраном его предшественника.

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Премьера складного смартфона состоится примерно в июле 2024 года.