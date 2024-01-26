В зоопарке дикой природы Линкольншира восемь попугаев, научившихся ругаться, отправят в другую стаю на перевоспитание. Однако «перевоспитанию» стали мешать сами посетители зоопарка.

Зоопарк в центральной части Линкольншира (Великобритания) прославился благодаря восьми попугаям из семейства жако. Попугаи прославились на всю страну тем, что... научились ругаться

реклама

Проблема возникла еще в 2020 году, когда в зоопарк, расположенный в деревне Фрискни, поступили пять птиц жако, известных также как пепельные или серые попугаи. Их любят разводить, и одной из их особенностей является способность прекрасно имитировать звуки, в том числе – человеческий голос. Известны случаи, когда потерявшиеся серые попугаи возвращались к своим хозяевам благодаря их способности произносить свое имя и говорить, где они живут.

Проблема заключалась в том, что в зоопарке попугаи выучили слова, которые иногда звучали из уст сотрудников зоопарка, в том числе и нецензурные. Это произошло, несмотря на то что пять попугаев были у разных владельцев. Более того, когда в зоопарке появились еще три попугая, они тоже очень быстро начали ругаться, как сапожники.

Что заставило птиц выучить эти слова в первую очередь? Вероятно, это связано с тем, что английские ругательства, как правило, короткие и произносятся одинаково. Попугаям они понравились, потому что их легко было "подхватить" и отличить от других фраз.

Поэтому их смотрители начали продумывать план ресоциализации попугаев. Было решено, что всю восьмерку лучше всего поместить в вольер с другими птицами – чтобы жако подражали не только человеческим словам, но и их звукам. В общей сложности сейчас вместе живут около 100 особей разных видов.

Однако посетители зоопарка мешают справиться с проблемой. Когда слух о ругающихся попугаях распространился, посетители зоопарка стали приходить и подбадривать птиц, чтобы они повторяли нецензурные слова. Возникает странная ситуация – посетители ходят по зоопарку и ругаются, надеясь, что жако будут им подражать.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Теперь всех, кто хочет посмотреть на них (в том числе и детей), сотрудники зоопарка сначала предупреждают о неподобающих выражениях, который используют птицы.