Компания Hades Defense Sestems рассказала на что способен дрон-камикадзе Nemesis, производство которого начнется летом этого года в Болгарии?

Болгарская компания Hades Defense Systems рассчитывает в середине года получить крупный заказ на запуск своего нового беспилотного летательного аппарата (БПЛА) NEM-600, предназначенного для поражения широкого спектра бронированных целей.

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На выставке UMEX-2024, проходящей в Абу-Даби, Георгио Марков, региональный менеджер отдела развития бизнеса компании Hades рассказал, что все испытания NEM-600 (Nemesis) уже завершены, а серийное производство планируется начать в июне для компании, название которой не разглашается. Также, по словам Маркова, разработчик ведет переговоры о поставках своего нового БПЛА с рядом других потенциальных заказчиков.

NEM-600 представляет собой реактивный самолет с низкорасположенным крылом, воздухозаборники реактора видны с обеих сторон фюзеляжа. Планер оснащен горизонтальным хвостовым оперением и вертикальным рулем направления. Реактивный двигатель установлен в хвостовой части машины. БПЛА может запускаться с катапульты и использоваться в качестве дрона-камикадзе. NEM-600 также может взлетать и приземляться на взлетно-посадочные полосы, используя трехколесное убирающееся шасси.

Беспилотник-камикадзе Nemesis оснащен кумулятивной боевой частью в носовой части и способен пробивать до 800 мм катаной гомогенной брони. По словам разработчика, его можно использовать во всех сценариях, включая городскую застройку, а также в любых погодных условиях. Точность попадания составляет менее 1,5 метров, что обеспечивает минимальные побочные повреждения при поражении точечной цели.

NEM-600 имеет размах крыльев 3,5 метра, также доступна версия с размахом крыльев 2,5 метра. Обладая максимальной скоростью 450 км/ч, максимальной высотой полета 6000 метров, дальностью связи 50 км и дальностью полета 70 км, Nemesis подходит для тактических операций на коротких дистанциях и уничтожения стратегических целей. Такие возможности, как барражирование вблизи цели, заранее запрограммированные траектории полета, автопилот и управляемый полет, делают NEM-600 универсальной и легко развертываемой системой.

Дрон способен совершать высокоскоростной полет на предельно малой высоте, огибая местность, что предотвращает его обнаружение радарами противника. Компактный корпус планера, полностью изготовленный из радиопоглощающего материала, а также использование изоляции всех внутренних металлических и электронных компонентов способствуют снижению его радиолокационной заметности.

Кстати, на этой же выставке Беларусь представила разведывательный БПЛА «Споттер-ПБ-3», который уже запущен в производство.