реклама
Сегодня компания General Dynamics Land Systems объявила об успешном завершении испытаний усовершенствованной разведывательной машины (БРМ). В период с января по ноябрь 2023 года испытания проводились в автомобильном испытательном центре Невады (NATC), на полигоне армии США Абердин в Мэриленде и на базе морской пехоты Кэмп-Пендлтон в Калифорнии.
реклама
Возможности БРМ компании General Dynamics Land Systems предназначены для использования морской пехотой. Она подключается к множеству бортовых и внешних датчиков, а также к беспилотным воздушным системам, а в будущем — к наземным и водным роботизированным системам. Конструкция General Dynamics Land Systems обеспечивает запасы роста и модульную открытую архитектуру, позволяющую быстро внедрять новые технологии по мере их развития. Данная БРМ также включает в себя электронную архитектуру следующего поколения, обеспечивающую функциональность искусственного интеллекта и управление роботизированными системами.
Испытания и демонстрации под руководством Корпуса морской пехоты в 2023 году включали: системы управления, контроля, связи и компьютерные/беспилотные авиационные системы (C4/UAS); сухопутная и водная мобильность; взрывные и кинетические испытания, а также оценки кибер- и электромагнитных помех.
Тщательно отслеживаемый аспект испытаний включал в себя мобильность при плавании в океане и переход зон прибоя на прибрежные пляжные территории. С этой целью General Dynamics Land Systems внедрила плавательные двигатели нового поколения, системы векторной тяги и безопасности на воде, чтобы обеспечить возможность плавательных операций в вероятных районах оперативной деятельности Корпуса морской пехоты по всему миру.
«Эти испытания были одними из самых масштабных на сегодняшний день для нас», — сказал Ричард Троттер, директор программы АРВ компании General Dynamics Land Systems.