Американская компания General Dynamics Land Systems отчиталась об успешном окончании «самых масштабных» испытаний усовершенствованной разведывательной машины, длившийся весь минувший год.

Сегодня компания General Dynamics Land Systems объявила об успешном завершении испытаний усовершенствованной разведывательной машины (БРМ). В период с января по ноябрь 2023 года испытания проводились в автомобильном испытательном центре Невады (NATC), на полигоне армии США Абердин в Мэриленде и на базе морской пехоты Кэмп-Пендлтон в Калифорнии.

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Возможности БРМ компании General Dynamics Land Systems предназначены для использования морской пехотой. Она подключается к множеству бортовых и внешних датчиков, а также к беспилотным воздушным системам, а в будущем — к наземным и водным роботизированным системам. Конструкция General Dynamics Land Systems обеспечивает запасы роста и модульную открытую архитектуру, позволяющую быстро внедрять новые технологии по мере их развития. Данная БРМ также включает в себя электронную архитектуру следующего поколения, обеспечивающую функциональность искусственного интеллекта и управление роботизированными системами.

Испытания и демонстрации под руководством Корпуса морской пехоты в 2023 году включали: системы управления, контроля, связи и компьютерные/беспилотные авиационные системы (C4/UAS); сухопутная и водная мобильность; взрывные и кинетические испытания, а также оценки кибер- и электромагнитных помех.

Тщательно отслеживаемый аспект испытаний включал в себя мобильность при плавании в океане и переход зон прибоя на прибрежные пляжные территории. С этой целью General Dynamics Land Systems внедрила плавательные двигатели нового поколения, системы векторной тяги и безопасности на воде, чтобы обеспечить возможность плавательных операций в вероятных районах оперативной деятельности Корпуса морской пехоты по всему миру.

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«Эти испытания были одними из самых масштабных на сегодняшний день для нас», — сказал Ричард Троттер, директор программы АРВ компании General Dynamics Land Systems.