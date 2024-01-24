Первые поставки немецких вертолетов. В ближайшее время они попадут на Украину. Им 50 лет.

Германия намерена передать Украине списанные многофункциональные военные вертолеты Sea King Mk41, согласно заявлению министра обороны Германии Бориса Писториуса. Это станет первой в истории передачей вертолетов из Германии. Отмечается, что эти вертолеты были произведены примерно 50 лет назад и в Берлине ранее было объявлено о их замене на более современные NH90 NTH Sea Lion.

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Юлиан Рёпке, журналист издания «Bild», отмечает, что передача таких старых машин по факту представляет угрозу для жизни украинских военных: «Для страны, которая находится в состоянии конфликта, с небольшим количеством летчиков и в условиях противостояния, это может быть опасно. Мы, по сути, передаем Украине непригодное оборудование», - говорит Рёпке.

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Конечно, немцы заверяют, что эти винтокрылые машины они заранее снабдят необходимым количеством запчастей, и займутся обучением украинских военных. Писториус утверждает, что Sea King — это надежный вертолет, который будет полезен Вооруженным силам Украины для выполнения различных задач, включая разведку над Черным морем и перевозку военных. Юлиан Рёпке, в свою очередь, цитирует статью газеты Süddeutsche Zeitung 2014 года, где говорится о том, что военные на базе Нордхольц обратили внимание на проблемы, связанные с использованием этих машин: «Проблема Sea King заключается в старении техники. Если в 2006 году для обеспечения одного часа полета требовалось 50-60 часов технического обслуживания, то сейчас это соотношение достигает 1 к 120».