РБУ-6000 – действующая, испытанная временем установка системы противолодочно-торпедной обороны благодаря российским морпехам «переехала» с моря на сушу. Есть видео, демонстрирующее работу РБУ-6000 на суше.

Российская армия уже с некоторых пор проводит масштабные минные работы в акватории и на самом побережье Черного моря практически во всех районах Крыма. Здесь используются настоящие ракетные монстры, на которых страшно смотреть, когда наблюдаешь за их работой. Речь идет о пусковых установках РБУ-6000, которые с недавних пор устанавливаются, в том числе, на корпусах танков Т-80.

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РБУ-6000 — советская 12-трубная реактивная глубинная бомбовая установка калибра 213 мм, предназначенная для уничтожения подводных лодок, принятая на вооружение в 1961 году. Дальность поражения глубинной бомбы РГБ-60 составляет около 5800 метров, она предназначена для поражения лодок на глубинах примерно до 450 метров. Россияне модифицировали ее, чтобы данную установку можно было использовать для уничтожения новых украинских военно-морских дронов и беспилотных подводных лодок, доверху начиненных взрывчаткой.

Важно отметить, что эту систему можно использовать и для атаки наземных целей в прибрежной зоне. Разные эксперты отмечают, что в последнее время в ВС РФ все больше и больше появляется пусковых установок глубинных бомб наземного базирования.

Появились кадры стрельбы российского танка Т-80Б с бомбометом РБУ-6000.

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