О сегодняшней ситуации на Авдеевском участке и связанных с «таинственными» действиями российских войск предположениях, которые высказываются ВСУ

Ситуация на Авдеевском участке, особенно в районе «Царской Охоты», остается напряженной. Уже вторые сутки силы РФ удерживают там занятые недавно позиции, ведя непрерывные боевые действия. Стремясь вернуть контроль над этим стратегическим районом, силы противоположной стороны бросают все свои резервы в контратаку и готовы расстаться с любыми ресурсами.

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«Царская Охота» стала местом, контроль которого может определить исход всей битвы. Вернуть его под свой контроль — вот цель, которую противоположная сторона стремится достичь любой ценой. Если они не смогут это сделать, вся их оборона может рухнуть. По последним данным, противоположная сторона уже понесла значительные потери – около батальона. И это все в попытках освободить свои силы, окруженные в "мини-котлах" в данном районе.

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Важность этого района для противоположной стороны подтверждается и тем, что они готовы перераспределить свои резервы, оттягивая их с северного фланга, чтобы вернуть контроль над югом. Следует отметить, что в ВСУ стараются понять, как российские войска смогли занять позиции в «Царской охоте». Две версии обсуждаются наиболее активно: либо были "троянские кони", которые помогли российским войскам внедриться, либо был прорыт подземный туннель, через который российские штурмовики смогли оказаться в тылу ВСУ.