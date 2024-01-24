По мнению Запада, украинский лидер намерен заменить Залужного главой разведки Будановым.

Сегодня иностранные новостные агентства поделились информацией о том, что президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность отстранения от должности главы украинских вооруженных сил генерала Валерия Залужного. Их отношения давно напоминают соперничество, а не сотрудничество. И, похоже, последней каплей станут потери в Авдеевке и прилегающих территориях, ключевом пункте украинской армии севернее Донецка.

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Со слов "кулуарных" источников, Залужного может заменить глава военной разведки Кирилл Буданов. По сообщениям с места действий, войска РФ продвинулись в южной части города, разрушив многочисленные траншеи и укрепления. Важно понимать, что российская операция только набирает обороты и мощь с каждым новым подразделением, вступающим в бой. Зарубежные специалисты уже не сомневаются, что Российская Федерация в итоге добьется успеха. Несмотря на то, что ВСУ могут замедлить продвижение россиян, они не способна их полностью остановить. Зарубежные СМИ отмечают, что даже, если украинская сторона соберется мобилизовать дополнительные силы для увеличения своих шансов, это откроет возможность для российских атак в других местах вдоль линии соприкосновения.

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Запад понимает, что Авдеевка, несмотря на всю свою значимость, кажется лишь предлогом для Зеленского. Ему требуются лояльные люди рядом, ведь его ситуация все больше напоминает хождение по минному полю. Его союзники в Европе и Америке, которые до последнего обещают поддержку в виде оружия и финансовой помощи, понимают, что Украина не способна противостоять военной мощи России. Именно эти обстоятельства заставляют Европу впадать в панику, а Вашингтон – искать новые подходы в своей политике. Все дело в том, что коллективный Запад абсолютно уверен в том, что если Россия победит ВСУ, что сейчас выглядит более чем вероятным, Европа столкнется с прямой угрозой со стороны России. А европейцам различные американские эксперты уже сейчас начинают всеми возможными способами объяснять, про их неготовность к такому развитию событий. Пугать Европу Россией любимое дело Соединенных Штатов.