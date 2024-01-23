Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Марк Цукерберг заявил, что Meta создаст новый искусственный интеллект человеческого уровня
Генеральный директор Meta Марк Цукерберг раскрыл планы компании по разработке искусственного общего интеллекта, системы на основе искусственного интеллекта, сравнимой с интеллектом человеческого уровня. Опасно ли это?

реклама

Марк Цукерберг сообщил, что Meta делает ставку на разработку общего искусственного интеллекта (AGI) с открытым исходным кодом, что беспокоит некоторых исследователей.

реклама

В новом посте в соцсетях Цукерберг изложил стремление компании стать лидером в гонке по разработке первого в мире искусственного интеллекта. По его словам, Meta сделает большую ставку на свой план по разработке AGI с открытым исходным кодом. Он также заявил, что компания закупит 350 000 графических процессоров NVIDIA H100 AI, цена каждого из которых составляет около $30 000 (всего $10,5 миллиарда).

Кроме того, Цукерберг рассказал, что в конечном итоге будет установлено около 600 000 вычислительных мощностей, эквивалентных H100, если учесть все остальные графические процессоры, которые компания получит в свое распоряжение. Заявление Цукерберга заставило многих ученых беспокоиться о последствиях выпуска AGI с открытым исходным кодом до того, как будут разработаны способы его регулирования.

В беседе с The Guardian, Холл (Dame Wendy Hall), ученый-компьютерщик из Университета Саутгемптона в Англии, сказала, что, если технология попадет в чужие руки, то это может привести к большим проблемам и, возможно, даже ущербу. Холл добавила, что компания «настолько безответственна, что предлагает это». Кроме того, Холл отметила, что, несмотря на заявление Цукерберга, до достижения ИИ человеческого уровня еще «много лет», что даст регуляторам время на разработку политики, защищающей общество от любого потенциального вреда, наносимого новой технологией. «Вопрос общественной безопасности требует от нас срочного выполнения этой работы», – сказала Холл.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

«Существуют глубокие и сложные споры о достоинствах открытого доступа к текущим моделям ИИ, а переход в сферу AGI может стать спасением мира или катастрофой. Такие решения должны приниматься на основе международного консенсуса, а не в зале заседаний совета директоров технологического гиганта», – считает Эндрю Рогойски, один из директоров Institute for People-Centred AI, при Университете Суррея (Англия).

#nvidia #meta #цукерберг #agi
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Colorful представила видеокарты iGame RTX 4060/Ti в праздничном дизайне к году Дракона
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Волонтёры ВСУ: Российские рейдовые группы спецназа уже бродят по "Авдосу" и вынуждают бояться ночи
6
В России создают самолёт шестого поколения со скоростью до 4,3 Маха в рамках проекта ПАК-ДА
15
AT: Украина не имеет шансов на развитие ВПК – все цеха и фабрики будут непременно разрушены ВКС РФ
17
Bloomberg: акции Tesla обрушились на 14%, или на $94 млрд
5
В Саудовской Аравии построят «подземный небоскреб»
8
Самые доступные отечественные внедорожники и кроссоверы в России: топ-5 моделей
5
МИД Франции: Как только Украина проиграет, Россия захватит рынок зерна и будет диктовать свою волю
12
GeForce GTX 1050 проверили в современных играх — видеокарта до сих пор тянет практически всё
23
Китай создал гиперзвуковой «умный» снаряд и разгоняет его до скорости 7 Махов
2
Кривонос: Дроны-новинки ВСУ бессильны против РЭБ россиян, "вырубающей" всё и вся на передовой
1
Sohu: немецкие танки "Леопард 2" уступают российским Т-80БВМ
4
В Core 15-го поколения Intel откажется от использования технологии Hyper-Threading
28
Минстрой: россияне в основном улучшают жилищные условия за счет вторички
+
На Южно-Сибирской магистрали ввели новые объекты
+
Китай вложил 40 миллиардов долларов в импорт оборудования для производства чипов в 2023 году
6
Guardian: Ученые нашли в Арктике древние вирусы, которые при оттаивании грозят новой пандемией
+
The Times: Численность Армии Великобритании упадёт до 50 тысяч человек к 2030 году
1
Собираем компьютер в 2024 году: AM4 или AM5
31
Бывший глава Google: "Стаи" российских беспилотников выводят из строя любую технику ВСУ на передовой
+
Командование ВСУ создает резервы топлива на Донецком направлении
4

Популярные статьи

Собираем оптимальный игровой ПК для новых игр в январе 2024 года, не переплатив ни одной копейки
37
Как я зря потратил 7000 рублей или почему не стоит брать оперативную память в игровой ПК с запасом
113
Собираю сверхмощный геймерский ПК для игр в 2К для себя на Ryzen 7 7700 и GeForce RTX 4070 Super
38
Россия продала Эфиопии истребители Су-30К, возвращенные Индией в 2007 году
1
Собираем игровой компьютер для сына дешевле 40000 рублей
74
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Январь)
3
Xbox series S или персональный компьютер до 40 000 рублей
6
Что скрывается за таблеткой счастья Wegovy и почему лекарство от ожирения опаснее, чем кажется
6
Трансформация "Запорожцев" в грузовики: история и судьба необычных автомобилей
6
Обзор игры Kingdom Come Deliverance - настоящее средневековье
+

Сейчас обсуждают

Vito Vago
20:59
Скоро побежит из РФ и будет как котлетница тихановская.
За границей начали работать предвыборные штабы Бориса Надеждина
Мегавольт
20:56
на ам5 дорогие матери. жлобы. здесь и сейчас взял бы б620 и 7500ф.
Собираем компьютер в 2024 году: AM4 или AM5
Александр Теслюк
20:55
> только если ваш процессор одэккватно может нажать на видеокарту Куда нажать, на точку G?
Как я зря потратил 7000 рублей или почему не стоит брать оперативную память в игровой ПК с запасом
Kira625
20:52
Оба оставшихся заберут? ;)
Латвия приняла решение закупить у Германии танки Leopard 2 для усиления Вооруженных Сил к 2030 году
А.Б.
20:52
Только сегодня купил две по 16, вместо 2х8гб, т.к. дочке нужно рендерить в Lumion, а на 16 он останавливал загрузку проекта. Комп он ведь не только для игр, но и инструмент. И чем мощнее, тем более ун...
Как я зря потратил 7000 рублей или почему не стоит брать оперативную память в игровой ПК с запасом
Dead Shadow
20:42
Во-первых, такие космические мухи не смогут ничего исследовать и потеряют связь с Землёй ещё до выхода из нашей системы. Во-вторых, лазер такой мощности просто сожжёт маленькие дроны.
Учёные построят космический корабль для полёта к ближайшей к Солнцу звезде Проксима Центавра
Sash33
20:30
Уёбок амудятловый)) от чего у тебя очко порвалось не очень понятно, наверное потому что придумал цены в твоих влажных мечтах, а сам купил дороже)) ну да пох.
Собираем оптимальный игровой ПК для новых игр в январе 2024 года, не переплатив ни одной копейки
Евгений Яковлев
20:26
тебе подобные (с) Ты так пишешь человеку, будто лично его видишь с бутылкой каждый день. Откуда тебе знать что он пропил или не пропил
В Саудовской Аравии построят «подземный небоскреб»
glavhyilo
20:24
долгопрудный.Пиарится надеждин,а я думаю куда этот либерал пропал с одной передачи,я его рассказы слушал не раз-его как клоуна туда приглашали выступить в передачу.
За границей начали работать предвыборные штабы Бориса Надеждина
Saevsky
20:23
Ну вообще то фикус "раскрылся" когда игры стали требовать много потоков, а i5 с двумя ядрами четыремя потоками уже не справлялся.
Как я зря потратил 7000 рублей или почему не стоит брать оперативную память в игровой ПК с запасом
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем