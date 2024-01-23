Генеральный директор Meta Марк Цукерберг раскрыл планы компании по разработке искусственного общего интеллекта, системы на основе искусственного интеллекта, сравнимой с интеллектом человеческого уровня. Опасно ли это?

Марк Цукерберг сообщил, что Meta делает ставку на разработку общего искусственного интеллекта (AGI) с открытым исходным кодом, что беспокоит некоторых исследователей.

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В новом посте в соцсетях Цукерберг изложил стремление компании стать лидером в гонке по разработке первого в мире искусственного интеллекта. По его словам, Meta сделает большую ставку на свой план по разработке AGI с открытым исходным кодом. Он также заявил, что компания закупит 350 000 графических процессоров NVIDIA H100 AI, цена каждого из которых составляет около $30 000 (всего $10,5 миллиарда).

Кроме того, Цукерберг рассказал, что в конечном итоге будет установлено около 600 000 вычислительных мощностей, эквивалентных H100, если учесть все остальные графические процессоры, которые компания получит в свое распоряжение. Заявление Цукерберга заставило многих ученых беспокоиться о последствиях выпуска AGI с открытым исходным кодом до того, как будут разработаны способы его регулирования.

В беседе с The Guardian, Холл (Dame Wendy Hall), ученый-компьютерщик из Университета Саутгемптона в Англии, сказала, что, если технология попадет в чужие руки, то это может привести к большим проблемам и, возможно, даже ущербу. Холл добавила, что компания «настолько безответственна, что предлагает это». Кроме того, Холл отметила, что, несмотря на заявление Цукерберга, до достижения ИИ человеческого уровня еще «много лет», что даст регуляторам время на разработку политики, защищающей общество от любого потенциального вреда, наносимого новой технологией. «Вопрос общественной безопасности требует от нас срочного выполнения этой работы», – сказала Холл.

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«Существуют глубокие и сложные споры о достоинствах открытого доступа к текущим моделям ИИ, а переход в сферу AGI может стать спасением мира или катастрофой. Такие решения должны приниматься на основе международного консенсуса, а не в зале заседаний совета директоров технологического гиганта», – считает Эндрю Рогойски, один из директоров Institute for People-Centred AI, при Университете Суррея (Англия).