Летающее такси уже не такое далекое будущее. В Hyundai уже есть четкие сроки начала коммерческих полетов.

Будущее летающих такси становится все более осязаемым. Новая версия автомобиля от компании, принадлежащей Hyundai, должна летать со скоростью около 200 км/ч на высоте 500 метров. Планируется, что оно появится на рынке к 2028 году.

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Рынок транспортных средств eVTOL растет все более смело. Компании, представляющие свою технику, включают известные бренды как автомобильной, так и авиационной промышленности. За последние несколько лет рабочие машины представили: Boeing (проект NeXt), Airbus (CityAirbus NextGen) и Honda (eVTOL vol.2).

Supernal S-A2 оснащена распределенной электрической силовой установкой, как называют ее инженеры и определяют как распределение нескольких электродвигателей и пропеллеров по всему плану самолета. Такси парит с помощью восьми полностью наклоняемых пропеллеров, распределенных по всему корпусу. Это создает достаточную тягу для полета.

Конструкция S-A2 рассчитана на полеты со скоростью 193 км/ч на высоте до 457 метров. По данным производителя, запас хода летающего такси составит от 40 до 64 километров. Согласно представленным данным, при вертикальном взлете и посадке он будет издавать 65 децибел, а во время полета максимальный шум достигнет 45 дБ. По сути, это так же, как шумит посудомоечная машина, и немного громче, чем современный холодильник (около 40 дБ).

Supernal планирует провести тестовые полеты в 2024 году. В 2025 году компания начнет подавать заявку на получение специального сертификата летной годности, а с 2027 года будут проводиться дальнейшие испытания, результатом которых станет запуск производства в 2028 году. Будет ли принят новый тип машин? Все зависит от правового статуса и нескольких ключевых технологий, таких как емкость аккумулятора, эффективность двигателя, управление температурой и весом.





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И когда речь заходит о законе, законодатели по всему миру рассматривают вопросы безопасности и воздушного движения. В августе 2023 г. Агентство авиационной безопасности Европейского союза опубликовало свод предлагаемых правил для безопасной эксплуатации eVTOL в Европе. Чуть раньше, в июне 2023 года. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) завершило разработку новых правил, которые позволят запустить летающие такси в ближайшие годы. Среди прочего, речь идет о квалификации пилотов, требованиях к транспортным средствам и их сертификации. Месяц спустя был также опубликован план внедрения этого вида транспорта на всей территории США. Все это является частью инициативы Innovate28, предусматривающей начало коммерческих полетов в 2028 году.