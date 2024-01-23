Украинская армия испытывает серьезные проблемы с ремонтом поврежденных танков и возвращением их в строй.

Украинская армия испытывает затруднения в использовании танков, полученных от Запада, включая немецкие Leopard 2. Основная проблема заключается в том, что из-за нехватки запчастей армия не может восстановить машины, поврежденные в ходе боевых действий с российскими вооруженными силами. Об этой сложной для ВСУ ситуации сообщил эксперт американского издания Forbes Дэвид Экс.

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По имеющейся у него информации, украинская армия потеряла значительное количество западных танков в ходе летних контрнаступлений из-за мин, беспилотников, артиллерии и ракет, использованных российской стороной. Это привело к тому, что во всех трех подразделениях, получивших эту военную технику, количество танков катастрофически уменьшилось. По представленным американским корреспондентом данным, через год после боевых действий, как минимум семь Leopard 2A4 были полностью списаны. Кроме того, сгорели четыре Leopard 2A6 и один Strv 122 (шведская версия 2A5). Вышеупомянутый эксперт из США утверждает, что у ВСУ на вооружении все еще числится 59 танков Leopard 2. Однако на практике, десятки танков остаются неисправными из-за невозможности их отремонтировать. В результате, когда в начале нынешнего года телеканал NTV из Германии посетил взвод Leopard 2A6, то выяснилось, что только один из четырех танков данного подразделения можно было отправить в бой.

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Forbes своей статьей подтвердила, что ВСУ образца 2024 года столкнулись с серьезной проблемой – нехваткой запчастей для ремонта поврежденных в бою танков, что значительно снижает их боевую мощь.