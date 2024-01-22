Аналитики считают, что стоимость Seagate Exos Mozaic 3+ будет около $450

Компания Seagate вытеснила жесткий диск Western Digital Gold емкостью 24 ТБ с первого места в рейтинге самых больших жестких дисков в мире, выпустив модель Exos X Mozaic 3+.

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Компания выпустила диск объемом в 30 ТБ. Сообщается, что в новом жестком диске используется новая технология, которая позволила компании Seagate поместить в диск больше пластин, обеспечив впечатляющий показатель 1,742 ТБ на квадратный дюйм. Примечательно, что диск оснащен 12-нанометровым интегрированным контроллером, который повышает его эффективность в 3 раза по сравнению с предыдущими поколениями.





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Что касается стоимости новинки, то компания Seagate подтвердила, что диск будет дешевле существующих моделей, так как стоимость разработки была снижена благодаря тому, что Seagate воспользовалась существующими технологиями, использованными в моделях предыдущего поколения. Озвучена приблизительная стоимость – 15 долларов США за терабайт памяти. Можно предположить, что Exos X Mozaic 3+ будет стоить около 450 долларов США, что является довольно выгодным предложением, если вам просто нужен большой объем памяти.