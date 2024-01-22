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Американцы говорят об успехе российских войск в районе Авдеевки
От американцев пришли подтверждения об успешных действиях российских вооруженных сил в районе Авдеевки.

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По данным американского Института изучения войны (ISW), российские войска продвинулись на юге и юго-востоке от города Авдеевка на востоке Украины. В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские войска отразили большую часть атак противника в направлении Авдеевки, за минувшие сутки на фронте произошло 68 боевых столкновений.

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ISW сообщает, что, по словам украинского военного эксперта Константина Машовца, российские войска вышли на улицы Колосова и Лермонтова в Авдеевке. Как российские, так и украинские источники сообщили о продолжающихся позиционных боях вокруг Авдеевки - к северо-западу, западу и юго-западу от города. Вашингтонский аналитический центр также приводит заявления украинских военных – командующего Южным фронтом генерала Александра Тарнавского и спикера группировки войск на этом направлении полковника Александра Штупуна о том, что российская сторона готовится активизировать действия в направлении Авдеевки и сосредоточила в этом районе более 40 000 военнослужащих.

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По данным зарубежных источников за последние сутки произошло 68 боевых столкновений. Всего Россия осуществила четыре ракетных удара и 102 воздушных удара, а также 80 раз использовала ракетные комплексы по украинским военным позициям. Россияне продолжают наступление по всей линии фронта, сообщили в Генштабе ВСУ.

#россия #украина #сво #авдеевка
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