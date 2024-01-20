Тем временем на мировом автомобильном рынке по-прежнему доминируют серые, черные и белые автомобили, причем серый цвет является фаворитом с 2018 года

Удивительно, но в Великобритании наблюдается резкий рост популярности розовых автомобилей: количество их регистраций увеличилось на 72% по сравнению с предыдущим годом. На этот прирост, в результате которого в 2023 году было зарегистрировано 210 автомобилей розового цвета, во многом повлияла тенденция под названием Barbiecore, вызванная выходом фильма с участием Марго Робби в роли Барби.

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Porsche 718 стал самым популярным розовым автомобилем, зарегистрированным в 2023 году, а Fiat 500 стал самым распространенным розовым автомобилем на Auto Trader. Регистрация розовых автомобилей была особенно заметна в Беркшире, графстве на юго-востоке Англии.

Несмотря на популярность розового на автомобильном рынке Великобритании, на мировом автомобильном рынке по-прежнему доминируют серые, черные и белые автомобили, причем серый цвет является фаворитом с 2018 года.

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В то время как розовые автомобили стали популярны, продажи других нетрадиционных цветов автомобилей, таких как оранжевый, бронзовый, бирюзовый и коричневый цвета, сократились. А вот продажи зеленых автомобилей достигли самого высокого уровня с 2005 года, что стало еще одним примечательным событием в цветовых предпочтениях.