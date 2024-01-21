В таиландской провинции Пхангнга обнаружены два богатых литиевых месторождения, которые потенциально могут быть использованы в производстве литий-ионных аккумуляторов для электромобилей.

В Таиланде обнаружены месторождения лития объемом около 15 миллионов тонн. Литий широко используется в производстве аккумуляторов, например, для электромобилей. Во времена энергетической трансформации это один из важнейших видов сырья, которое пытается импортировать весь мир. Недавно обнаруженные месторождения в Таиланде являются третьими по величине запасами лития в мире.

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«Месторождения в южной провинции Пханг Нга содержат около 14,8 млн тонн лития», – заявил в пятницу Рудклао Интавонг Суванкири в интервью телеканалу The Nation. Пока неясно, какая часть месторождений будет пригодна для добычи и коммерческого использования. – «Мы пытаемся выяснить, какую часть найденных ресурсов мы сможем использовать. Это требует времени», –сказал заместитель пресс-секретаря правительства.

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Последнее открытие очень полезно для Таиланда. Страна имеет амбиции стать региональным центром по производству электромобилей. Для этой цели азиатская страна планирует использовать нынешнюю сильную позицию страны как регионального лидера по сборке традиционных автомобилей. Премьер-министр Сретта Тависин, пришедший к власти в августе, сделал эти планы приоритетом своего кабинета.