Евросоюз решил всерьез заняться переформатированием Венгрии. Виктор Орбан возмущен решением Урсулы фон дер Ляйен.

«Противодействие мигрантам и ЛГБТК важнее, чем фонды ЕС», – заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. «Нас нельзя финансово шантажировать в этих вопросах», – заявил он в интервью Radio Kossuth. Ранее Урсула фон дер Ляйен объявила о заморозке средств для Венгрии.

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«Нет денег, за которые мы согласились бы впустить мигрантов в страну и отдать детей ЛГБТ-людям», – сказал он. «Это немыслимо в венгерских семьях. Половое воспитание всегда было делом семей и родителей, никто не может его у них отнять, особенно школа», – добавил он. Как он отметил, согласие на прием иммигрантов будет связано с «опытом западных стран» в Венгрии. Он упомянул об угрозе терроризма и преступлений.

Виктор Орбан считает, что именно решения по этим вопросам блокируют средства ЕС. «В этих вопросах нас нельзя финансово шантажировать. Есть более важные, более ценные элементы жизни, чем деньги», — заявил он. В беседе он подчеркнул, что в Венгрии «национальные идеи очень сильны». «Это важно для страны», – сказал он.

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Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила в среду, что около €20 миллиардов из фондов ЕС для Венгрии остаются замороженными. Заявлено, что средства будут выделены после проведения реформ, адаптированных к европейским стандартам, в частности, касающихся ЛГБТК.