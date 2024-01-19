Япония завершила сделку с Соединенными Штатами на приобретение до 400 крылатых ракет «Томагавк», что, по их мнению, является ответом на возросшие региональные угрозы.

Министерство национальной обороны Японии объявило о закупке 400 мощных американских ракет «Томагавк» с прицелом на предстоящий конфликт с Китаем. Хочется обратить внимание на тот факт, что официально заявляется, будто бы данная сделка осуществлена на фоне наращивания обороны. Так для обороны или из-за внутреннего конфликта в Китае, который не заявляет о своем посягательстве на территорию Японии.

реклама

В Минобороны Японии заявили, что контракт с армией США на закупку 400 мощных американских ракет «Томагавк» стоит $1,7 млрд и является крупнейшим за последние годы. Хотя в Стране восходящего солнца нет и не может быть нормальной армии (ограничения на период Второй мировой войны), существуют Силы самообороны, обладающие по-настоящему мощным оружием сдерживания.

Закупка четырех сотен ракет «Томагавк» направлена на усиление военного потенциала Японии в связи с тем, что, в частности, Япония, США и Филиппины не признают Тайвань частью Китая. Эти три страны заключили пакт, согласно которому они будут совместно защищать независимость жителей острова.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Интересно, что японцы строят множество новых военных кораблей (не понятно, как это увязывается с упомянутыми выше ограничениями по наличию в Стране восходящего солнца вооруженных сил). Ведь, к строящимся кораблям относятся, в частности, эсминцы. Американский концерн Northrop Grumman также подписал соглашение с Mitsubishi Electric о сотрудничестве в области интеграции систем ПВО.