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Министерство национальной обороны Японии объявило о закупке 400 мощных американских ракет «Томагавк» с прицелом на предстоящий конфликт с Китаем. Хочется обратить внимание на тот факт, что официально заявляется, будто бы данная сделка осуществлена на фоне наращивания обороны. Так для обороны или из-за внутреннего конфликта в Китае, который не заявляет о своем посягательстве на территорию Японии.
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В Минобороны Японии заявили, что контракт с армией США на закупку 400 мощных американских ракет «Томагавк» стоит $1,7 млрд и является крупнейшим за последние годы. Хотя в Стране восходящего солнца нет и не может быть нормальной армии (ограничения на период Второй мировой войны), существуют Силы самообороны, обладающие по-настоящему мощным оружием сдерживания.
Закупка четырех сотен ракет «Томагавк» направлена на усиление военного потенциала Японии в связи с тем, что, в частности, Япония, США и Филиппины не признают Тайвань частью Китая. Эти три страны заключили пакт, согласно которому они будут совместно защищать независимость жителей острова.
Интересно, что японцы строят множество новых военных кораблей (не понятно, как это увязывается с упомянутыми выше ограничениями по наличию в Стране восходящего солнца вооруженных сил). Ведь, к строящимся кораблям относятся, в частности, эсминцы. Американский концерн Northrop Grumman также подписал соглашение с Mitsubishi Electric о сотрудничестве в области интеграции систем ПВО.