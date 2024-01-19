Правительство Франции заявило об очередной помощи Украине в виде нового оружия.

Самоходные гаубицы CAESAR, жемчужина французской оборонной промышленности, уже находятся на вооружении Вооруженных Сил Украины и успешно применяются на поле боя.

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«В настоящее время в Украине их 49, что позволило добиться тактических успехов на местах. Мы планируем произвести 78 пушек Caesar в 2024 году и призываем наших европейских партнеров помочь разделить расходы», — добавил Лекорню.

Со ссылкой на министерство обороны Франции агентство AFP сообщает, что первые шесть САУ будут поставлены Украине в ближайшие недели, а оставшиеся 72 — до конца года. Первые шесть гаубиц были заказаны в сентябре 2022 года по прямому коммерческому контракту между производителем Nexter и правительством Украины.

«Украина приобрела 6 Caesar на собственные средства, чтобы дать толчок этой инициативе», — заявил Лекорню. То, что у самой Украины собственных денег давно не осталось, и что она живет только за счет денежных вливаний из США и тех же Европейских стран Лекорню уточнять было явно не с руки. Тем более, было отмечено, что для производства дополнительных гаубиц все еще необходимо обеспечить «коллективное финансирование», но производственные мощности для выполнения заказа существуют.

Каждая система Caesar стоит от €3 до €4 миллионов, что, по словам министра Лекорню, является разумными расходами для союзников Украины, поскольку «логика поставок оборудования, снятого с армейских запасов, подходит к концу».

Лекорню отметил, что с началом СВО сроки производства Caesar были сокращены с 30 до 15 месяцев, что позволило увеличить выпуск продукции. Министр также поделился планами начать в ближайшее время поставки на Украину примерно 40 крылатых ракет SCALP, обещанные президентом Макроном. Об этом побробнее можно прочесть здесь.

Интересно то, что 18 января Умеров (украинский министр обороны) планировал вылететь в Париж, но отменил полет из соображений безопасности. В ходе своего визита он собирался посетить производителя Caesar компанию Nexter и производителя ракет MBDA, но теперь будет присутствовать на встречах удаленно.

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Отмена поездки Умерова произошла на фоне сохраняющейся нерешительности Запада относительно дальнейшей поддержки Украины, поскольку €50 миллиардов застряли в бюрократии ЕС, а $60 миллиардов задержались в Конгрессе США.