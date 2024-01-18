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Корпорация Northrop Grumman продолжает разрабатывать новейшие технологии мобильных наземных станций для передовой линии фронта благодаря недавно заключенному контракту с компанией Maritime Targeting Cell - Expeditionary (MTC-X).
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Эта программа поддерживает стратегию Министерства обороны США по выполнению миссии Joint All-Domain Command and Control (JADC2) по проведению многодоменных операций путем предоставления критически важных данных на передовую.
Мобильная прототипная система MTC-X обеспечивает:
- Предоставление многодоменных данных для передовых подразделений и отдельных бойцов, находящихся вдали от мест базирования.
- Полную интеграцию данных с различных объектов в единую мобильную систему.
- Сокращение времени передачи данных от датчика к стрелку и максимизировать эффективность высокоточного огня на большие дистанции.
- Возможность быстрой сборки для быстрого и маневренного взаимодействия с наземными силами.