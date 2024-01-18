В пабликах Украины появились кадры, на которых представлена новая версия беспилотного летательного аппарата.

В Вооруженных силах Украины похвастались вполне успешными испытаниями первого в истории развития армии беспилотника-камикадзе с реактивным двигателем.

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Украинская армия заявила, что в этом году построит до миллиона дронов-камикадзе всех видов, с помощью которых намерена атаковать российскую территорию. В различных украинских пабликах ВСУ похвасталось кадрами испытаний беспилотника-камикадзе, оснащенного реактивным двигателем.

Хотя украинцы не раскрывают подробной информации о своем новом беспилотнике, из видео можно узнать, что летательный аппарат уже способен подняться в воздух. Его внешний вид напоминает дроны VG-26 Bóbr, которые несколько месяцев назад по признанию украинцев были выпущены ими по Москве.

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ВСУ рассчитывает, что их можно использовать в качестве ложных целей при атаке стратегических российских объектов, прикрывая более мощные ракеты Storm Shadow или SCALP.