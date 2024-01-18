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Россия предупреждает Запад об ответных мерах на фоне угроз конфискации активов
В связи с высказанными правительством США угрозами о конфискации российских активов – появилось заявление Заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова.

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Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков строго предупредил, что Россия примет ответные меры, если Запад продолжит угрожать конфисковать российские активы. Это предупреждение прозвучало после объявления правительством США о подобных мерах против России, что ознаменовало неуклонную эскалацию продолжающейся дипломатической борьбы.

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Поскольку напряженность продолжает расти, Рябков ясно дал понять, что Россия не будет бездействовать. Он подчеркнул готовность России ответить аналогичными действиями, но воздержался от раскрытия подробностей. «Нерешительность» Рябкова в раскрытии конкретных контрмер подчеркивает тактический подход России, направленной на то, чтобы не давать своим противникам дополнительные боеприпасы. Идея ясна: Россия готова ответить решительно, но сделает это на своих условиях.

Хотя идея конфискации активов сейчас не находится в практической реализации, Рябков отметил, что концепция активно формируется на Западе. Заявление Соединенных Штатов об ответных мерах, включая конфискацию активов, рассматривается как часть более широких усилий по привлечению России к ответственности за агрессию и дестабилизирующую деятельность, в которой Запад и США постоянно обвиняют нашу страну. Однако с российской точки зрения Запад играет в опасную игру.

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Рябков выразил точку зрения России, согласно которой Запад не осознает пагубных последствий даже обсуждения конфискации российских активов. По его мнению, неспособность Запада осознать вредный и контрпродуктивный характер этих дискуссий подчеркивает низкие ожидания России разумных действий со стороны западных коллег в этом вопросе. Последствия этого противостояния имеют далеко идущие последствия, намекая на потенциал дальнейшего ухудшения международных отношений.

#россия #сша #политика #запад #конфискация активов
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