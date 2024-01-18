В связи с высказанными правительством США угрозами о конфискации российских активов – появилось заявление Заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова.

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков строго предупредил, что Россия примет ответные меры, если Запад продолжит угрожать конфисковать российские активы. Это предупреждение прозвучало после объявления правительством США о подобных мерах против России, что ознаменовало неуклонную эскалацию продолжающейся дипломатической борьбы.

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Поскольку напряженность продолжает расти, Рябков ясно дал понять, что Россия не будет бездействовать. Он подчеркнул готовность России ответить аналогичными действиями, но воздержался от раскрытия подробностей. «Нерешительность» Рябкова в раскрытии конкретных контрмер подчеркивает тактический подход России, направленной на то, чтобы не давать своим противникам дополнительные боеприпасы. Идея ясна: Россия готова ответить решительно, но сделает это на своих условиях.

Хотя идея конфискации активов сейчас не находится в практической реализации, Рябков отметил, что концепция активно формируется на Западе. Заявление Соединенных Штатов об ответных мерах, включая конфискацию активов, рассматривается как часть более широких усилий по привлечению России к ответственности за агрессию и дестабилизирующую деятельность, в которой Запад и США постоянно обвиняют нашу страну. Однако с российской точки зрения Запад играет в опасную игру.

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Рябков выразил точку зрения России, согласно которой Запад не осознает пагубных последствий даже обсуждения конфискации российских активов. По его мнению, неспособность Запада осознать вредный и контрпродуктивный характер этих дискуссий подчеркивает низкие ожидания России разумных действий со стороны западных коллег в этом вопросе. Последствия этого противостояния имеют далеко идущие последствия, намекая на потенциал дальнейшего ухудшения международных отношений.