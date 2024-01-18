В Индии решили отказаться от использование импортных дронов, разработав и запатентовав собственную систему автопилота.

С быстрым развитием технологий дронов важность разработки основных компонентов стала первостепенной. В центре внимания находится система автопилота, мозг самолета, принимающий решения, который использует сложные алгоритмы искусственного интеллекта и машинного обучения для автономного управления полетом дрона. Автопилоты в целом делятся на две категории: с открытым исходным кодом, например Ardupilot и Pixhawk, и проприетарные системы, разработанные отдельными компаниями.

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Автопилоты с открытым исходным кодом, несмотря на их экономичность и универсальность, имеют один нюанс: они более восприимчивы к угрозам безопасности из-за известных им уязвимостей. С другой стороны, фирменные автопилоты обеспечивают повышенную безопасность, настройку и надежность. Эти функции имеют решающее значение для различных применений дронов — от логистики и наблюдения до картографирования. Однако большинство индийских производителей дронов полагаются на Pixhawk с открытым исходным кодом или на его китайские клоны, что по своей сути ставит под угрозу безопасность дронов.

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ZUPPA, индийский производитель дронов, подчеркнул острую необходимость в собственной запатентованной технологии автопилота. Они спроектировали и разработали мини-дрон Ajeet, оснащенный собственным автопилотом. Эта инновация конкурирует с такими международными брендами, как DJI, по производительности, но и по цене.