В среду в Шанхае представлена языковая модель нового поколения, способная принимать и обрабатывать около 300 000 китайских иероглифов одновременно.

В Шанхае была представлена революционная языковая модель InternLM2. Эта сложная модель предназначена для одновременной обработки 300 000 китайских иероглифов. В коллектив, стоящий за этим прорывом в области искусственного интеллекта, входят такие организации, как Шанхайская лаборатория искусственного интеллекта, SenseTime, Китайский университет Гонконга и Фуданьский университет.

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InternLM2 — это ответ на давнее препятствие в сфере искусственного интеллекта: ограничение длины контекста. До этого модели ИИ сталкивались с ограниченной длиной контекста, что часто ставило под угрозу их эффективность и точность. Однако InternLM2 преодолевает это ограничение, обеспечивая новый уровень владения языком.

В ходе поучительного эксперимента возможности InternLM2 были подвергнуты тщательному тестированию. Модели было поручено обобщить ключевые моменты трехчасовой стенограммы публичного заседания, документа, пронизанного опечатками. Несмотря на эти препятствия, InternLM2 одержал победу, точно извлекая важную информацию и представляя краткое изложение. Эта успешная демонстрация подтвердила надежность и эффективность модели.

Разработчики InternLM2 стремятся еще больше усовершенствовать возможности модели по обработке языка, сосредоточив внимание на качестве и плотности информации. Благодаря точной настройке этих аспектов команда рассчитывает поднять производительность модели на еще большую высоту.

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Шанхайская лаборатория искусственного интеллекта объявила, что намерена поделиться этой передовой технологией искусственного интеллекта, объявив, что InternLM2 будет доступен для бесплатного коммерческого использования.