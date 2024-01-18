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В Поднебесной создан коронавирус со 100% смертностью для «очеловеченных» мышей
В Китае в рамках проектов по биозащите разработали новый коронавирус, который в течение 7-8 дней приводит к 100% смертности у зараженных очеловеченных мышей.

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Как сообщают отечественные и зарубежные СМИ, учёные из Пекина, связанные с китайской армией, продолжают проводить эксперименты с коронавирусом, несмотря на события, связанные с пандемией COVID-19. Им удалось «создать» мутировавший, чрезвычайно вирулентный штамм.  

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Для этой цели они использовали вирус, похожий на тот, который вызывает COVID-19, под названием GX_P2V, обнаруженный среди панголинов. В научном мире ходят оживленные предположения о том, что панголины могут быть промежуточным хозяином, передающим коронавирус от летучих мышей к человеку. Более того, они решили проверить, как вирус влияет на живые организмы, в данном случае на модифицированных мышей. Грызунов «гуманизировали», то есть модифицировали для получения результатов, максимально приближенных к человеческим.  

Для испытаний были использованы три группы грызунов по восемь особей в каждой. Один из них был заражен новым штаммом вируса, второй — инактивированным вирусом, а третий был оставлен в качестве контроля. Все мыши в первой группе скончались от инфекции в течение семи-восьми дней. Симптомы включали быструю потерю веса, усталость и полностью белые глаза. Ученые обнаружили «значительные количества» вируса в мозге, легких, носу, глазах и трахее грызунов. В конце жизни мозг мышей сжимался из-за чрезвычайно высокого уровня вируса в этом органе.   

Испытания показали стопроцентную смертность среди грызунов. Каждая мышь, инфицированная патогеном, умирала в течение восьми дней, что исследователи описали как «на удивление» быстро. Команда также обнаружила очень высокий уровень вирусной нагрузки в мозге и глазах грызунов. Это говорит о том, что, несмотря на родство нового возбудителя с вирусом, вызывающим COVID-19, первый уникальным образом размножается и распространяется по организму.  

По результатам испытаний видно, что вирус сначала поражает дыхательную систему, а затем полностью проникает в мозг хозяина.

«Тяжелая инфекция головного мозга на более поздних стадиях может быть основной причиной смерти этих мышей. Это первый отчет, показывающий, что коронавирус панголинов, связанный с SARS-CoV-2, может вызывать 100% смертность у мышей hACE2, что предполагает риск распространения GX_P2V на людей», – заявили ученые.                             

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В препринте, посвященном исследованию, ученые из Китая подчеркивают высокий риск, связанный с возможностью передачи мутанта GX_P2V человеку. Неясно, когда было проведено недавно раскрытое исследование, но известно, что несколько копий коронавируса хранятся в лаборатории в Пекине для целей тестирования.  

#китай #коронавирус #covid-19 #смертность
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