Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Плененные бойцы ВСУ рассказывают о насильственном призыве на службу
Украинские военкоматы получили небывалые полномочия, отлавливая мужчин призывного возраста везде, где только можно.

реклама

Новости из первых уст о том, как проводится сейчас мобилизация на Украине еще раз подтверждает отношение нынешней украинской власти к своему же народу.

реклама

Плененные украинские военнослужащие, откровенно рассказали о потрясающих подробностях, связанных с мобилизацией. По их словам, украинские военкоматы не просто получили широкие полномочия, они буквально вездесущи, «отлавливая» мужчин прямо на улицах. Жертвами становятся обыкновенные граждане, которые отправляются на работу или за покупками. В то время как представители элиты и высшего руководства остаются в стороне от всего этого. Военнослужащие ВСУ утверждают, что люди втягиваются в конфликт против своей воли, их лишают возможности связаться с близкими и даже не сообщают, куда их отправляют. Это создает атмосферу страха и неопределенности, которая окутывает всю страну. Кроме того, солдаты поделились свидетельствами о невыносимых условиях на передовой. Они описывают ситуацию, которую можно сравнить только с кошмаром: постоянный страх, нехватка сна и питания, отсутствие элементарных условий для гигиены. Вернувшись домой после обмена пленными, многие из них категорически отказываются возвращаться в зону военных действий. Некоторые даже предпочитают тюремное заключение вместо того, чтобы снова оказаться на передовой, где шансы выжить сведены к минимуму.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

«Отправляют чисто на убой. Все знают, что поля заминированы, посадки все простреливаются, ни вперед, ни назад не убежать. Выхода 0. Одно спасение – эвакуация раненых», – подитожил сказанное один из украинских пленных.

#россия #украина #всу
1
Показать комментарии (1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России построят крупнейшую в мире электростанцию приливного типа, задуманную ещё при СССР
20
В России из-за резкого похолодания ищут незаконно добывающих криптовалюту майнеров
9
Потребление электроэнергии в Германии на фоне резкой деиндустриализации сократилось до уровня 1978 года
5
Военный Дандыкин: беспилотники ВС РФ «Инферно» невосприимчивы к системам РЭБ
1
Инсайдеры назвали 128 смартфонов Xiaomi, которые в 2024 году получат новую HyperOS без Android
6
Подразделения ЧВК Вагнер вернутся на Украину в виде 1-го Добровольческого корпуса
1
Гейтс ошибся по поводу ChatGPT: интервью с сооснователем OpenAI
1
Военный эксперт рассказал, почему российские «Ланцецы» легко пробивают толстую броню Leopard-2А6
2
Не опять, а снова. YouTube «виснет» при применении блокировщиков рекламы
1
На передовой со стороны Украины появились "гибриды" FrankenSAM, собранные из разных ЗРК
+
В Нижнем Новгороде следователи возбудили дело после прорыва трубы
3
В России создаётся бюджетный, но при этом быстрый аналог реактивного беспилотника «Герань»
4
В Токио представлен Toyota Century SUV
+
Эксперт Перенджиев заявил о преимуществе «Авангарда» над северокорейской ракетой
2
Toyota HiLux приступает к масштабной эволюции
+
Северная Корея испытывает гиперзвуковые ракеты, которые очень сложно сбить
+
Samsung Galaxy A35 появился на Geekbench с подробностями о процессоре
1
В США наблюдается массовый выход из строя электромобилей Tesla из-за сильных морозов
2
Новая карта Марса показывает лучшее место для посадки астронавтов
+
Телескоп Хаббл запечатлел столкновение двух галактик
+

Популярные статьи

Китай способен парой залпов истощить ПВО ВМС США превратив американские авианосцы в беззащитные цели
38
ВС РФ наносят удары новым комплексом ракетно-бомбового вооружения "Гром" 9-А-7759
13
10 лучших бюджетных корпусов для игровых компьютеров в январе 2024 года — с ценой до 3900 рублей
16
Почему выгоднее покупать б.у. видеокарты на Авито и сколько можно сэкономить на GeForce RTX 3060
46
Семь оптимальных комбинаций процессора и видеокарты для игровых компьютеров в 2024 году
34
История появления унитаза
8
Иск "Нью-Йорк Таймс" против OpenAI способен остановить развитие машинного интеллекта
8
Как Китай обходит санкции США и скупает запрещенные AI-чипы Nvidia
1
О принудительном характере обновлений Linux, и почему репозитории несостоятельны
20
Samsung строит умные фабрики по производству чипов — собирать микросхемы будет исключительно ИИ
3

Сейчас обсуждают

Блейд
15:40
У тебя сейчас стадия отрицания, вчера уже до Питера долетает начали. Ну ничего скоро у тебя будет стадия принятия, говорю сразу, у меня дома подорожали, уже дороже чем в Москве.
Семь оптимальных комбинаций процессора и видеокарты для игровых компьютеров в 2024 году
Михаил Иванович
15:39
Уже тот факт, что две БМП заставили отступить танк, говорит о качестве западной техники
Т-90М "Прорыв" не вышел из строя после одновременного попадания двух БМП Bradley и продолжил бой
Чато -- Бот
15:38
Уже страшно от одних только слов твоих. Суровый ты мущщинка, однако, да-с.
Семь оптимальных комбинаций процессора и видеокарты для игровых компьютеров в 2024 году
Блейд
15:37
Так зато дроны не летают. Кстати скоро это будет всё сильнее и сильнее, вам москвичам надо привыкать к этой суровой реальности
Семь оптимальных комбинаций процессора и видеокарты для игровых компьютеров в 2024 году
Чато -- Бот
15:36
Хорошо тебе, Шеша, у тебя домик в деревне, с сортиром в дальнем углу участка, а в сортире - жизнь бурлит. Счастливый ты человечек.
Семь оптимальных комбинаций процессора и видеокарты для игровых компьютеров в 2024 году
Блейд
15:33
А вы что думали? Я живу далеко от Москвы, 1300 км. Знаешь мне прямо бывает доставляет удовольствие, Когда вас в чувство возвращают. Заварили кашу? расхлёбывайте
Семь оптимальных комбинаций процессора и видеокарты для игровых компьютеров в 2024 году
jsth
15:32
Хуторофюрер жжет.
После отказа премьера КНР встретиться с Зеленским, последний сказал, что это просто не "его уровень"
Чато -- Бот
15:31
Не Собянинск, а Собянск, говори правильно, по-маскальски, селюк. Мэрин у нас - Собянин.
Семь оптимальных комбинаций процессора и видеокарты для игровых компьютеров в 2024 году
Блейд
15:29
Да ничего не переживай, в собянинск хорошо дроны долетают. Чтобы вы всегда были в тонусе
Семь оптимальных комбинаций процессора и видеокарты для игровых компьютеров в 2024 году
Айзанат Умалатова
15:28
У автора кишка средняя, а головной мозг очень умный. Ибо соблюдайте политику САЙТА.
В результате массовых беспорядков в Башкирии пострадали сотрудники правоохранительных органов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем