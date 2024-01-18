Украинские военкоматы получили небывалые полномочия, отлавливая мужчин призывного возраста везде, где только можно.

Новости из первых уст о том, как проводится сейчас мобилизация на Украине еще раз подтверждает отношение нынешней украинской власти к своему же народу.

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Плененные украинские военнослужащие, откровенно рассказали о потрясающих подробностях, связанных с мобилизацией. По их словам, украинские военкоматы не просто получили широкие полномочия, они буквально вездесущи, «отлавливая» мужчин прямо на улицах. Жертвами становятся обыкновенные граждане, которые отправляются на работу или за покупками. В то время как представители элиты и высшего руководства остаются в стороне от всего этого. Военнослужащие ВСУ утверждают, что люди втягиваются в конфликт против своей воли, их лишают возможности связаться с близкими и даже не сообщают, куда их отправляют. Это создает атмосферу страха и неопределенности, которая окутывает всю страну. Кроме того, солдаты поделились свидетельствами о невыносимых условиях на передовой. Они описывают ситуацию, которую можно сравнить только с кошмаром: постоянный страх, нехватка сна и питания, отсутствие элементарных условий для гигиены. Вернувшись домой после обмена пленными, многие из них категорически отказываются возвращаться в зону военных действий. Некоторые даже предпочитают тюремное заключение вместо того, чтобы снова оказаться на передовой, где шансы выжить сведены к минимуму.

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«Отправляют чисто на убой. Все знают, что поля заминированы, посадки все простреливаются, ни вперед, ни назад не убежать. Выхода 0. Одно спасение – эвакуация раненых», – подитожил сказанное один из украинских пленных.