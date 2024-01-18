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Сунаку грозит отставка, против него выступают члены парламента от его же фракции
В Лондоне, как сообщают зарубежные СМИ наметился политический бунт против Сунака. Возможно, не за горами отставка.

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Лидерство Риши Сунака в Консервативной партии и, следовательно, его позиция на посту главы британского правительства теперь под большим вопросом. Некоторые члены парламента от его фракции проголосовали против правительства по закону, регулирующему депортацию мигрантов в Руанду. Теперь Сунак стоит перед дилеммой: блефуют ли мятежные политики или раскол в партии действительно закончится его отставкой.

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Во вторник вечером Палата общин проголосовала за поправки к правительственному законопроекту об иммигрантах из Руанды, в том числе по двум, представленным представителями правого крыла консерваторов. Было почти очевидно, что все поправки – и эти две, и несколько, внесенные оппозицией – будут отклонены. Вопрос заключался в том, сколько депутатов-консерваторов проголосуют против своего правительства.

Первую из этих двух поправок поддержали, вопреки позиции правительства, 60 депутатов-консерваторов, вторую – 59.  Это крупнейший внутрипартийный бунт против Сунака с тех пор, как он стал премьер-министром, и это означает что если хотя бы половина из них также выступит против него на голосовании по всему законопроекту в среду, то законопроект будет проигран. И в результате вернется вопрос о внутрипартийном вотуме недоверия Сунаку как лидеру.

Перед британским премьер-министром теперь стоит трудная дилемма – уступить ли требованиям правого крыла и возглавить проект перемен, либо признать, что это был блеф, и повстанцы в конечном итоге придут к выводу, что лучше поддержать несовершенный проект, который, однако, дает шанс начать депортацию нелегалов, чем убить проект, в результате чего депортации могут вообще не состояться. Первое решение создает риск того, что в случае ужесточения проекта центристская фракция консерваторов его не поддержит, а без ее голосов проект также не пройдет. Во-вторых, правому крылу партии не обязательно блефовать и то, что найдутся как минимум 29 депутатов, которые его не поддержат, вполне реальный сценарий. На карту поставлен политический авторитет Сунака, поскольку он публично заявил, что хочет, чтобы первые самолеты с нелегальными иммигрантами вылетели в Руанду весной, и этот вопрос в настоящее время является самой важной темой для избирателей Консервативной партии.

 Британское правительство заключило соглашение с властями Руанды в апреле 2022 года, надеясь, что перспектива быстрой депортации в эту страну отпугнет других людей от попыток нелегального въезда в Великобританию. Согласно соглашению, все нелегальные иммигранты, ищущие убежища, могут быть отправлены в Руанду, независимо от их гражданства. Их заявления о предоставлении убежища будут рассматриваться там, и, если у них будут основания для его предоставления, им его предоставят, но в Руанде, а не в Великобритании.

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Но хотя Великобритания до сих пор предоставила Руанде 240 миллионов фунтов стерлингов в рамках соглашения, ей пока не удалось отправить туда ни одного человека. Сначала этому помешали апелляции, поданные адвокатами нелегальных иммигрантов, а затем вмешательство Европейского суда по правам человека, который обязал британских судей проверить законность плана депортации.

#политика #великобритания #лондон
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